Με σημαντικές δεσμεύσεις 11,35 δισ. δολαρίων το 9ο «Our Ocean Conference»

Με 469 δεσμεύσεις (commitments) για την προστασία των θαλασσών, συνολικού ύψους 11,35 δισ. δολαρίων, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 9ου «Our Ocean Conference» (OOC-9) το απόγευμα της Τετάρτης, 17 Απριλίου 2024, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η διεθνής Διάσκεψη διοργανώθηκε με τη χρηματοδότηση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και φιλοξενήθηκε στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στις 16-17 Απριλίου, ενώ είχε προηγηθεί στις 15 Απριλίου το 7ο «Our Ocean Youth Leadership Summit».

Στο πλαίσιο του OOC-9, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε 21 δεσμεύσεις, συνολικού ύψους άνω των 800 εκατ. δολαρίων, ενώ παράλληλα ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε την εκκίνηση του Ταμείου Απανθρακοποίησης (Decarbonization Fund) για τα ελληνικά νησιά, με χρηματοδότηση από τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών.

«Το Ταμείο αυτό, οι πόροι του οποίου θα μπορούσαν τελικά να ανέλθουν σε 2 δισ. ευρώ, ανάλογα με την τιμή του δικαιώματος άνθρακα, πρόκειται να χρηματοδοτήσει τη σύνδεση των νησιών μας με το ηπειρωτικό δίκτυο, την αποθήκευση ενέργειας και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Θα συμβάλει στην κατασκευή δεξαμενών νερού πολλαπλών χρήσεων», υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός, κατά τον χαιρετισμό του στο OOC-9.

Μερικές από τις βασικότερες δεσμεύσεις της Ελλάδας αφορούν:

Στη δημιουργία δύο μεγάλων θαλάσσιων εθνικών πάρκων, ένα στο Ιόνιο και ένα στο Αιγαίο, τα οποία αυξάνουν το μέγεθος των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας κατά 80%.

Στην απαγόρευση της αλιείας με μηχανότρατες στα εθνικά θαλάσσια πάρκα έως το 2026 και σε όλες τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές έως το 2030.

Στην καθιέρωση εθνικού συστήματος παρακολούθησης και επιτήρησης των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών.

Στην απομάκρυνση των πλαστικών απορριμμάτων από τα ύδατα κατά 50% και των μικροπλαστικών κατά 30% έως το 2030, σε σχέση με το 2019.

O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, μαζί με τον γενικό γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρο Βαρελίδη, συμμετείχαν σε ειδική εκδήλωση, όπου και εξειδικεύτηκαν αρκετές από τις ελληνικές δεσμεύσεις. Αξίζει να επισημανθεί πως 13 από τις 21 δεσμεύσεις της Ελλάδας αφορούν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στην τελετή λήξη της διεθνούς Διάσκεψης, ο κ. Σκυλακάκης παρέδωσε τη «σκυτάλη» για τη διεξαγωγή του 10ου OOC, που θα πραγματοποιηθεί στο Μπουσάν της Ν. Κορέας το 2025, στον αναπληρωτή υπουργό Ωκεανών και Αλιείας της Ν. Κορέας, Myeong-dal SONG.

O Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισήμανε πως η επιτυχία του 9ου OOC οφείλεται σε όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό, δηλαδή στις κυβερνήσεις, στους νέους, στους ιδιωτικούς Οργανισμούς, κά, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στο χρέος όλων απέναντι στο εγχείρημα της διάσωσης των θαλασσών, καθώς «το μέλλον δεν ανήκει σε εμάς, αλλά στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας και στις γενιές που θα έρθουν», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Ωκεανός μπορεί να μας σώσει, πρέπει όμως πρώτα να τον σώσουμε εμείς, άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είμαστε οι ιδιοκτήτες της Γης, αλλά απλοί διαχειριστές της», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η ειδική απεσταλμένη του πρωθυπουργού για τους Ωκεανούς, συντονίστρια του «Our Ocean Conference 2024», Δρ. Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, ευχαρίστησε θερμά τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, τους συναρμόδιους υπουργούς για την αγαστή συνεργασία, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες για την υψηλόβαθμη και πολυάριθμη εκπροσώπηση στο 9ου «Our Ocean Conference».

«Η Ελλάδα διοργάνωσε την πιο επιτυχημένη Διάσκεψη “Our Ocean” στην ιστορία του θεσμού. Στην Αθήνα, αναγγέλθηκαν σχεδόν 500 νέες σημαντικές δεσμεύσεις, όταν στις προηγούμενες διοργανώσεις είχαν αναγγελθεί συνολικά περίπου 2.100. Παρουσιάστηκαν εξαιρετικές ιδέες, γεννήθηκαν συνεργασίες και πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη διαχείριση, ενώ δόθηκε ακόμη μία σημαντική ώθηση για την επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τη Θαλάσσια Βιοποικιλότητα σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας (BBNJ)», σημείωσε η ίδια.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, John Kerry, που επί θητείας του ξεκίνησε το 2014 η πρωτοβουλία του OOC, σημείωσε, μιλώντας στη Διάσκεψη, πως οι συνολικές δεσμεύσεις αυτά τα 9 χρόνια των OOC υπερβαίνουν τις 2.500, με τον προϋπολογισμό αυτών να διαμορφώνεται σε 138 δισ. δολάρια.

Στο Συνέδριο απηύθυνε ομιλία ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, υπογραμμίζοντας πως το νερό του πλανήτη δεν είναι ιδιωτικός πόρος για λίγους, αλλά ιερό δώρο για όλους. Στις εργασίες του OOC-9 έδωσαν το «παρών» ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, πρωθυπουργοί και πρόεδροι κρατών, δεκάδες υπουργοί Περιβάλλοντος και αρμόδιοι για θέματα αλιείας, υπουργοί Εξωτερικών και περισσότεροι από 3.500 σύνεδροι.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ομιλιών στην κεντρική σκηνή του ΚΠΙΣΝ και στις περιφερειακές αίθουσες (side events), κατά τις οποίες τονίστηκε ότι είναι υψίστης σημασίας τα κράτη και οι οργανισμοί να αναλάβουν δράση για τη διάσωση των θαλασσών, καθώς δεν υπάρχει περιθώριο για χρονοτριβή. Επιπρόσθετα, ιδρύθηκε γραμματεία OOC, ώστε να παρακολουθείται, συστηματικά, η υλοποίηση των δεσμεύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

