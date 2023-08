Η κλιματική κρίση βρυχάται: Μία ολόκληρη Ελλάδα έχει ήδη καεί στον Καναδά φέτος Περιβάλλον 12:18, 23.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

13

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Oι συνέπειες της κλιματικής κρίσης γίνονται ορατές από τη βόρεια Αμερική έως τη Μεσόγειο και από την ανατολική Ασία έως την Ανταρκτική