Γερμανία - Κλιματική Αλλαγή: Οι προσπάθειες για μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου δεν επαρκούν για να επιτευχθούν οι στόχοι για το 2030 Περιβάλλον 13:29, 22.08.2023

Η μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη σκοπεύει να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 65% μέχρι το 2030 σε σύγκριση με το 1990. Τα επίπεδα CO2 της χώρας πέρυσι ήταν ήδη 40% κάτω από τα επίπεδα του 1990