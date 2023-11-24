Η επιφάνεια των παγετώνων του Περού μειώθηκε κατά 56% μέσα σε μισό αιώνα

Η κλιματική αλλαγή προκάλεσε το λιώσιμο του 56% της επιφάνειας των παγετώνων του Περού τα τελευταία 53 χρόνια, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν νέες λίμνες, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το περουβιανό υπουργείο Περιβάλλοντος.

«Από το 1962, οι περουβιανές Άνδεις απώλεσαν 1.348 τετραγωνικά χιλιόμετρα επιφάνειας παγετώνων», που αντιπροσωπεύει «απώλεια του 56%», εξηγεί έκθεση του εθνικού ινστιτούτου έρευνας για τους παγετώνες και τα οικοσυστήματα, οργανισμού ο οποίος υπάγεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

Ο παγετώνας Παστορούρι, σε υψόμετρο 5.200 μέτρων, στην περιφέρεια Ανκάς (βόρεια), κόσμημα του εθνικού πάρκου Χουασκαράν, έχασε πάνω από το 50% της επιφάνειάς του.

Το λιώσιμο των παγετώνων «οδήγησε στον σχηματισμό νέων λιμνών», τονίζεται στην έκθεση. Στο Περού υπάρχουν πλέον 8.466 παγετώδεις λίμνες, με επιφάνεια περίπου 1.081 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Πρόκειται για «πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής», έκρινε η υπουργός Περιβάλλοντος Αλβίνα Ρουίς.

Στη χώρα με τη μεγαλύτερη τροπική οροσειρά του πλανήτη εντοπίζεται το 71% των τροπικών παγετώνων, ενώ το Περού μετρά 27 από τα 32 είδη κλίματος όλου του κόσμου, κατά την Εθνική Αρχή Νερού

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.