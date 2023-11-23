Η Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα την πρώτη δημοπρασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου για τη στήριξη της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου στην Ευρώπη, με αρχικά έσοδα από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών ύψους 800 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν μέσω του Ταμείου Καινοτομίας. Οι παραγωγοί ανανεώσιμου υδρογόνου μπορούν να υποβάλουν προσφορά για στήριξη με τη μορφή σταθερής πριμοδότησης ανά χιλιόγραμμο παραγόμενου υδρογόνου. Η πριμοδότηση αποσκοπεί στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της τιμής παραγωγής και της τιμής που είναι επί του παρόντος διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές, σε μια αγορά όπου η παραγωγή του μη ανανεώσιμου υδρογόνου εξακολουθεί να είναι φθηνότερη.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου συμπληρώνει άλλα εργαλεία πολιτικής για τη δημιουργία μιας αγοράς ανανεώσιμου υδρογόνου, την τόνωση των επενδύσεων στη σχετική παραγωγική ικανότητα και την αναβάθμιση της παραγωγής. Το ανανεώσιμο υδρογόνο μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στο μελλοντικό ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης, ιδίως όσον αφορά την απανθρακοποίηση της βαριάς βιομηχανίας και ορισμένων τομέων μεταφορών, καθώς μπορεί να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα. Καθιστώντας δυνατή την ταχύτερη ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών υδρογόνου, η πιλοτική δημοπρασία θα συμβάλει στον στόχο του σχεδίου REPowerEU για την εγχώρια παραγωγή 10 εκατομμυρίων τόνων υδρογόνου έως το 2030.

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει στις 8 Φεβρουαρίου 2024 (18:00 ώρα Ελλάδος) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΕΕ για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς. Οι αιτούντες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήδη από τον Απρίλιο του 2024 και θα υπογράψουν τις συμφωνίες επιχορήγησης εντός εννέα μηνών από την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης. Η πιλοτική δημοπρασία θα βοηθήσει την Επιτροπή να συλλέξει αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τη δεξαμενή έργων στην ΕΕ για το ανανεώσιμο υδρογόνο, το επίπεδο ανταγωνισμού για τέτοιου είδους στήριξη, το κόστος της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου και την αγοραία τιμή του.

