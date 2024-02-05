Γύπας διασώθηκε από προσκόπους στη Λέσβο

Ένα ακόμα μοναδικής αξίας περιστατικό διάσωσης άγριων ζώων, το δεύτερο μέσα σε λίγες μέρες, είχαμε στη Λέσβο με πρωταγωνιστές τους διασώστες της Προσκοπικής Ομάδας Διάσωσης Άγριας Ζωής (ΠΟΔΑΖ), μέλη του 5ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Μήθυμνας Λέσβου.

Χτες, Κυριακή, το πρωί, κάτοικος από τον Μεσότοπο, κατά την διάρκεια ημερήσιας εκδρομής στην παραλία Μάκαρα, εντόπισε στην άκρη της παραλίας ένα μεγάλο αρπακτικό και επικοινώνησε με διασώστη από τον Μόλυβο για να μεταβεί στο σημείο.

Το άγριο πτηνό αναγνωρίστηκε ότι ήταν ένα όρνιο-γύπας (Gyps fulvus).

Οι διασώστες αφού έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσε να πετάξει, με ειδικό εξοπλισμό κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το μεγάλο πτηνό και να το μεταφέρουν με ασφάλεια σε ειδικό κλουβί στην εστία των Προσκόπων στο Μόλυβο.

Κατόπιν επικοινωνίας με την ΑΝΙΜΑ-Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στην Αθήνα για τις πρώτες βοήθειες.

Την ίδια ημέρα το ζώο τοποθετήθηκε σε ειδικό κουτί για αποστολή και παραδόθηκε στο πλοίο της γραμμής από Μυτιλήνη για Πειραιά, όπου το παρέλαβαν μέλη της ΑΝΙΜΑ για την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη.

Όπως έγινε γνωστό, στο πουλί τοποθετήθηκε ορός και οι ειδικοί της ΑΝΙΜΑ δηλώνουν αισιόδοξοι γι την πορεία της υγείας του.

Σύμφωνα με τα στελέχη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής, όπου καταγράφουν συστηματικά όλα τα είδη του πουλιών στους υγροτόπους της Δυτικής Λέσβου και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, τα όρνια-γύπες είναι περαστικά είδη από το νησί της Λέσβου. Συνήθως παρατηρούνται ένα ή δύο άτομα κάθε άνοιξη ή φθινόπωρο.

Στην Ελλάδα αναπαράγεται μόνο σε λίγες περιοχές, όπως η Κρήτη, η Θράκη, η Ανατολική Μακεδονία, η Αιτωλοακαρνανία και τα νησιά της Νάξου και της Ηρακλειάς. Εκτός της χώρας μας εντοπίζεται μόνο στη νότια Ευρώπη (ισπανική, ιταλική και βαλκανική χερσόνησο) και δυτικά στη Μέση Ανατολή και Νότια Ασία μέχρι την Ινδία. Για το χειμώνα, ιδιαίτερα τα νεαρά άτομα, μεταναστεύουν σε άλλες περιοχές, πιο νότια και κάποια καταλήγουν στην περιοχή κάτω από την έρημο Σαχάρα στην Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.