Πάρκα για την προστασία των ελαφιών της Ρόδου, τα οποία σύμφωνα με καταγραφή του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανέρχονται σε 6.284, πρόκειται να γίνουν στο νησί.

Το πλατόνι της Ρόδου (Dama dama) θεωρείται σύμβολο του νησιού εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι ένα από τα λίγα είδη ελαφιών της Ευρώπης που διασώθηκαν μέχρι σήμερα. Μάλιστα, μέχρι πριν κάποιες δεκαετίες ήταν είδος υπό εξαφάνιση.

Είναι ένα από τα τρία είδη ελαφιού της Ελλάδας μαζί με το κόκκινο ελάφι και το ζαρκάδι.

Πέντε πάρκα φιλοξενίας στο νησί

«Θα δημιουργηθούν πέντε πάρκα φιλοξενίας ελαφιών στη Ρόδο, σύμφωνα με κοινή απόφαση που πήραν το υπουργείο Περιβάλλοντος, η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου και ο δήμος Ρόδου ώστε να προστατευτεί ο πληθυσμός των ζώων και να διασωθεί ο πρωτογενής τομέας από τις ζημιές που αυτά προκαλούν» επισημαίνει με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλήμωνας Ζαννετίδης.

Η πρόταση για τα θεματικά πάρκα έχει κατατεθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και έχει γίνει δεκτή με ικανοποίηση από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον δήμο Ρόδου διότι θα αποτελέσει ουσιαστική παρέμβαση, τονίζει ο κ. Ζαννετίδης.

Οι περιοχές στις οποίες θα χωροθετηθούν τα πάρκα, θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα περιλαμβάνουν εκτάσεις στην περιοχή του Φράγματος Γαδουρά, στη Νότια Ρόδο, σε Ψίνθο ή Απόλλωνα και αλλού.

Πάντως, ότι ενώ η μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανεβάζει τον αριθμό των ελαφιών στο νησί σε 6.284, οι εκτιμήσεις των ντόπιων είναι, πως το πραγματικό νούμερο είναι πολύ μεγαλύτερο ίσως και υπερδιπλάσιο.

Όπως έκανε γνωστό ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης, προηγήθηκε συνάντηση του ιδίου, αλλά και του αρμόδιου αντιδημάρχου Ρόδου Θωμά Κώστα με τον υπουργό Περιβάλλοντος στην Αθήνα, στην οποία συμμετείχαν οι πρόεδροι Απολλώνων και Γενναδίου, Μάκης Λαγογιάννης και Σταύρος Ακκούρης αντίστοιχα καθώς και ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Παππάς, όπου και συζητήθηκε το θέμα που απασχολεί τη Ρόδο και αφορά τον υπερπληθυσμό των ελαφιών και τα αδέσποτα και ανεπιτήρητα αιγοπρόβατα.

«Συμφωνήσαμε στη δημιουργία πέντε πάρκων στο νησί, προκειμένου να βρίσκονται σε αυτά τα ελάφια, να σιτίζονται να ποτίζονται, να είναι επισκέψιμα φιλικά στο περιβάλλον, προσφέροντας θέσεις εργασίας, όπως αρμόζει, οικολογικά ώστε απρόσκοπτα να συνεχίζεται η ζωή των ελαφιών, αυτού του εμβληματικού ζώου της Ρόδου» δήλωσε ο κ. Ζαννετίδης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως υπογράμμισε ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα στόχος της αυτοδιοίκησης (δήμου και περιφέρειας) είναι η προστασία του ελαφιού. Πρέπει να σταματήσουν αυτές οι εικόνες με τα πολλά τροχαία ατυχήματα, τους θανάτους στα δίχτυα, ενώ προέχει, όπως είπε η οικονομία του νησιού, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας που πλήττονται.

Σε ό,τι αφορά τα αδέσποτα κατσίκια όπως έκανε γνωστό, ο υπουργός ζήτησε και εκεί τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πέρα από την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου, θα ενισχυθούν οι κωδικοί του δήμου, προκειμένου ν’ αναπτυχθούν περισσότερα συνεργεία για τη σύλληψή τους στο νησί της Ρόδου και αυτό θα αποτελέσει οδηγό και για τα άλλα νησιά, ώστε στη συνέχεια, τα αδέσποτα να οδηγούνται στα σφαγεία και να διανέμονται στα ιδρύματα.

Μάλιστα, κατέληξε, λέγοντας ότι μελετάται το ενδεχόμενο η Αυτοδιοίκηση να έχει ρόλο και υπογραφή στη χορήγηση επιδοτήσεων αυτών των κτηνοτρόφων που συνεχίζουν να μην επιτηρούν τα ζώα τους.

