Υπολείμματα πρωτεϊνών και DNA που ανακτήθηκαν από οστά που ανακαλύφθηκαν σε βάθος 8 μέτρων σε ένα σπήλαιο αποκάλυψαν ότι οι Νεάντερταλ και οι άνθρωποι πιθανώς ζούσαν ο ένας δίπλα στον άλλο στη βόρεια Ευρώπη πριν από 45.000 χρόνια!

Η γενετική ανάλυση των απολιθωμάτων, τα οποία βρέθηκαν σε ένα σπήλαιο κοντά στην πόλη Ranis, στην ανατολική Γερμανία, έδειξε ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι ήταν οι κατασκευαστές των χαρακτηριστικών λίθινων εργαλείων σε σχήμα φύλλου, τα οποία οι αρχαιολόγοι πίστευαν κάποτε ότι είχαν κατασκευαστεί από τους Νεάντερταλ, οι οποίοι ζούσαν στην Ευρώπη μέχρι πριν από, περίπου, 40.000 χρόνια.

Οι σύγχρονοι άνθρωποι, ή homo sapiens, δεν ήταν προηγουμένως γνωστό ότι ζούσαν τόσο βόρεια όσο η περιοχή όπου κατασκευάστηκαν τα εργαλεία.

«Η θέση του σπηλαίου παρέχει ενδείξεις για την πρώτη μετακίνηση του Homo sapiens στα υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη της Ευρώπης. Αποδεικνύεται ότι τα λίθινα αντικείμενα που θεωρούνταν δημιουργήματα των Νεάντερταλ ήταν στην πραγματικότητα μέρος της εργαλειοθήκης των πρώτων Homo sapiens», δήλωσε ο συγγραφέας της έρευνας Jean-Jacques Hublin, καθηγητής στο Collège de France στο Παρίσι και ομότιμος διευθυντής στο Ινστιτούτο Max Planck για την Εξελικτική Ανθρωπολογία στη Λειψία της Γερμανίας.

«Αυτό αλλάζει ριζικά τις προηγούμενες γνώσεις μας για την περίοδο αυτή: Ο Homo sapiens έφτασε στη βορειοδυτική Ευρώπη πολύ πριν από την εξαφάνιση των Νεάντερταλ στη νοτιοδυτική Ευρώπη», σημειώνει ο ίδιος.

Η ανακάλυψη σημαίνει ότι οι δύο ομάδες, οι οποίες κάποτε «διασταυρώθηκαν», μπορεί να επικαλύπτονταν για αρκετές χιλιάδες χρόνια. Δείχνει επίσης ότι ο Homo sapiens, το είδος μας, διέσχισε τις Άλπεις προς τα ψυχρά κλίματα της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης νωρίτερα από ότι πιστεύαμε.

Τρεις μελέτες που περιγράφουν λεπτομερώς τις ανακαλύψεις και την εργαστηριακή ανάλυση δημοσιεύθηκαν στα περιοδικά «Nature» και «Nature Ecology & Evolution».

Το είδος του λίθινου εργαλείου που βρέθηκε στην πόλη Ranis έχει, επίσης, ανακαλυφθεί και αλλού στην Ευρώπη, από τη Μοραβία και την ανατολική Πολωνία μέχρι τις Βρετανικές Νήσους, σύμφωνα με τις μελέτες. Οι αρχαιολόγοι αποκαλούν το στυλ του εργαλείου «Lincombian-Ranisian-Jerzmanowician», ή «LRJ», αναφερόμενοι στα μέρη όπου εντοπίστηκε για πρώτη φορά.

Για να εντοπίσει ποιος κατασκεύασε τα αντικείμενα, η ομάδα έκανε ανασκαφές στο σπήλαιο Ilsenhöhle, κοντά στην πόλη Ranis, από το 2016 έως το 2022.

Οι ερευνητές χρησιμοποιήσαν συγκεκριμένη τεχνική προκειμένου να ταυτοποιήσουν τα οστά ζώων και ανθρώπων που βρήκαν. Ωστόσο, η πρωτεϊνική ανάλυση δεν μπορούσε να δώσει ασφαλή συμπεράσματα και να προσδιορίσει αν είναι Homo sapiens ή Homo neanderthalensis ή Νεάντερταλ. Για να κάνει τη συγκεκριμένη διάκριση, η ομάδα μπόρεσε να εξάγει θραύσματα αρχαίου DNA από τα 13 ανθρώπινα οστά που εντόπισε.

«Επιβεβαιώσαμε ότι τα σκελετικά θραύσματα ανήκαν στον Homo sapiens», δήλωσε η συν-συγγραφέας της μελέτης Elena Zavala, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ και στο Ινστιτούτο Max Planck για την Εξελικτική Ανθρωπολογία.

«Είναι ενδιαφέρον ότι αρκετά θραύσματα μοιράζονταν τις ίδιες αλληλουχίες μιτοχονδριακού DNA - ακόμη και θραύσματα από διαφορετικές ανασκαφές», πρόσθεσε η Zavala. «Αυτό δείχνει ότι τα θραύσματα ανήκαν στο ίδιο άτομο ή ήταν συγγενείς από μητέρα, συνδέοντας αυτά τα νέα ευρήματα με εκείνα που είχαν βρεθεί πριν από δεκαετίες».

Η ραδιοχρονολόγηση των απολιθωμάτων και άλλων αντικειμένων στο σπήλαιο έδειξε ότι αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι ζούσαν εκεί πριν από περίπου 45.000 χρόνια, γεγονός που τους καθιστά τους πρώτους Homo sapiens, που είναι γνωστό ότι κατοικούσαν στη βορειοδυτική Ευρώπη. Η ανασκαφή αποκάλυψε, επίσης, την παρουσία ταράνδων, σπηλαιωδών αρκούδων, μάλλινων ρινόκερων και αλόγων.

Οι πρόσφατες ανακαλύψεις υποδεικνύουν ότι οι Νεάντερταλ ήταν πιο πολύπλοκοι πολιτισμικά και γνωστικά από ότι δείχνουν τα δημοφιλή στερεότυπα και ότι οι αρχαιολόγοι δεν θα πρέπει -απαραίτητα- να υποθέσουν ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι κατασκεύαζαν πιο σύνθετα στυλ λίθινων εργαλείων από εκείνη την κομβική περίοδο πριν εξαφανιστούν οι Νεάντερταλ.

Πηγή: skai.gr

