Ο μεγαλύτερος πίθηκος που έχει καταγραφεί είχε ύψος σχεδόν 3 μέτρα και ζύγιζε σχεδόν δύο φορές περισσότερο από έναν γορίλα. Το γιατί και πότε εξαφανίστηκε ο προϊστορικός γιγαντιαίος πίθηκος - που έχει χαρακτηριστεί ως «ο πραγματικός Κινγκ Κονγκ» - είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην παλαιοντολογία.

Ο Γερμανο-Ολλανδός παλαιοντολόγος G.H.R. Ο von Koenigswald αναγνώρισε για πρώτη φορά τον Gigantopithecus blacki πριν από περίπου έναν αιώνα από μεγάλα δόντια που πωλήθηκαν ως φαρμακευτικά «κόκαλα δράκου» σε φαρμακείο του Χονγκ Κονγκ.

Περίπου 2.000 απολιθωμένα δόντια και τέσσερα οστά γνάθων από το εξαφανισμένο είδος του Γιαγαντοπίθηκου έχουν ανακαλυφθεί από τότε σε σπηλιές, μέσα σε ιζήματα εδάφους, στη νότια Κίνα.

Τώρα, νέα έρευνα από επιστήμονες της Αυστραλίας και της Κίνας σε πολλά από αυτά τα σπάνια απολιθώματα και τις σπηλιές όπου βρέθηκαν, ρίχνει περισσότερο φως στις άγνωστες συνθήκες γύρω από τον θάνατο του Gigantopithecus.

Καλλιτεχνική απεικόνιση μιας οικογένειας προϊστορικών Γιγαντοπίθηκων σε δάσος της νότιας Κίνας

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal, οι επιστήμονες συγγραφείς πιστεύουν ότι το τεράστιο φυτοφάγο πιθηκοειδές εξαφανίστηκε πριν από 295.000 με 215.000 χρόνια εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και την δυσκολία του να προσαρμοστεί, αναφέρει το ρεπορτάζ του CNN.

Προτού οι πληθυσμοί του Gigantopithecus μειωθούν λόγω της κλιματικής αλλαγής, το είδος άκμασε ξεκινώντας από περίπου δύο εκατομμύρια χρόνια πριν σε ένα πλούσιο και ποικιλόμορφο δασικό περιβάλλον, τρώγοντας κυρίως φρούτα, φλοιούς και κλαδιά δέντρων , δήλωσε μία από τους συγγραφείς της μελέτης, Kira Westaway, καθηγήτρια και γεωχρονολόγος στο Πανεπιστήμιο Macquarie της Αυστραλίας.

Ο γιγάντιος πίθηκος δεν προσαρμόστηκε καλά στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες και εμφάνισε χρόνιο στρες και μείωση του αριθμού του, μέχρι που τελικά εξαφανίστηκε, δήλωσε η Westaway.

Αν και ο Gigantopithecus δεν ζούσε σε σπηλιές, τα οστά και τα δόντια του εκτιμάται ότι βρέθηκαν σε σπήλαια, εξαιτίας τρωκτικών που τα μετέφεραν εκεί.

Πηγή: skai.gr

