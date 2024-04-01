Μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 1 Απριλίου ένας άνθρωπος στην Εύβοια, όταν είδε μια φάλαινα φυσητήρας να κολυμπά λίγα μέτρα από την παραλία.

Συγκεκριμένα όπως περιέγραψε στο evima.gr, o Δ.Α «είδα ένα τεράστιο ψάρι στην περιοχή Ήλια στη Βόρεια Εύβοια, να κολυμπάει μέσα στη θάλασσα, όταν πλησίασα είδα πως ήταν φάλαινα».

Το βίντεο τράβηξε ο ίδιος στην περιοχή Ήλια στη Βόρεια Εύβοια, ο οποίος εργάζεται στο εργοτάξιο που βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο που βρέθηκε η φάλαινα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για το είδος «Σιφιός» και φαίνεται ότι έχει χάσει τον προσανατολισμό του, ίσως, λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας των τελευταίων ημερών.

Οι φυσητήρες (Physeter macrocephalus), το τρίτο μεγαλύτερο ζώο του πλανήτη με τον μεγαλύτερο εγκέφαλο που έχει καταγραφεί ποτέ, έχουν βρει στις ελληνικές θάλασσες ένα ιδανικό «σπίτι», όπως αναφέρει το WWF.

Οι ανώτεροι αυτοί θηρευτές της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας και ρυθμιστές της υγείας του θαλάσσιου περιβάλλοντος απειλούνται με εξαφάνιση. Ανθρωπογενείς ήχοι όπως οι ήχοι από τις σεισμικές έρευνες για έρευνα υδρογονανθράκων, τις στρατιωτικές ασκήσεις και τις προπέλες των σκαφών, προκαλούν θανατηφόρους τραυματισμούς. Η κλιματική αλλαγή, η αλιεία με παρασυρόμενα αφρόδιχτα και η ρύπανση των θαλασσών από πετρελαιοκηλίδες ή από την κατάποση πλαστικών, έχουν ολέθριες συνέπειες για την ίδια τους την επιβίωση.

