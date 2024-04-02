SOS για μανάτος στη Φλόριντα: Μολυσμένο νερό από βιομηχανίες σε πηγές που ζουν

Η ρύπανση των υδάτων έχει μετατρέψει τις θερμές πηγές όπου και ζουν τα μανάτος της Φλόριντα σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Καθώς η πολιτεία στρέφεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα «σπίτια» των χαριτωμένων θηλαστικών που είναι γνωστά ακόμη και ως «θαλάσσιες αγελάδες» εξαφανίζονται.

Τα ευμεγέθη θηλαστικά επιπλέουν νωχελικά κοντά στην επιφάνεια του προστατευμένου καναλιού δίπλα στην παραλία Απόλλων, στην ακτή του Κόλπου της πολιτείας.

Το νερό εκεί έχει την τέλεια θερμοκρασία,αφού τα πλάσματα αυτά δεν μπορούν να επιβιώσουν σε συνθήκες κάτω των 20 C.

Οι φυσικοί βιότοποι τους είναι οι πηγές ζεστού νερού που βρίσκονται σε όλη τη Φλόριντα, όπου και περνούν έως και οκτώ ώρες την ημέρα τρεφόμενα με θαλάσσιο χόρτο.

Ωστόσο δεν βρίσκουν την τροφή στον πυθμένα της θάλασσας αλλά σε γαλαζοπράσινες αρτεσιανές πηγές, οι οποίες είναι επενδεδυμένες με ασβεστολιθικούς βράχους και περιβάλλονται από ισπανικά δέντρα με βρύα.

Πλέον μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από άνθρακα βρίσκεται σε περιοχή πάνω από ακτή στην οποία και απαντώνται τα μανάτος, ρίχνοντας στο σημείο το οποίο και κολυμπούν ζεστό νερό - υποπροϊόν της βιομηχανίας.

Έτσι έχει δημιουργηθεί το τραγικό φαινόμενο, τα χαριτωμένα πλάσματα αυτά να έχουν "εθιστεί" και να εξαρτώνται από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας άνθρακα και φυσικού αερίου καθώς επί της ουσίας, τα σημεία στα οποία ζουν και τρέφονται δεν υπάρχουν πια αφού το νερό τους αναμειγνύεται με τα ύδατα που αποβάλλονται από τα εργοστάσια, εξηγεί η Ελίζαμπεθ Φλέμινγκ, οικολόγος και ειδικός για τα μανάτος στο μη κερδοσκοπικό κέντρο Άγριας Ζωής, Defenders.

«Έχουμε καταστρέψει όλες τις πηγές τους στην ακτή του Ατλαντικού», λέει η Φλέμινγκ.

«Πρέπει να βρούμε πώς θα κάνουμε αυτά τα μανάτος να πάνε σε άλλα μέρη», προσθέτει.

Σημειώνεται πως σε ανάλογη περίπτωση το 1997, μανάτος δεν εγκατέλειψαν την περιοχή τους, που πλέον καταστράφηκε και πέθαναν.

