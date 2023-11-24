Η ατμοσφαιρική ρύπανση από μικροσωματίδια προκάλεσε τον θάνατο 253.000 ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ενωση το 2021, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που δημοσιεύεται σήμερα.

«Τουλάχιστον 253.000 θάνατοι στην Ευρωπαϊκή Ενωση το 2021 μπορούν να αποδοθούν στην ρύπανση από μικροσωματίδια (PM2,5) που είναι υψηλότερη από την συγκέντρωση των 5 µg/m3 που συνιστάται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.

Ο αριθμός είναι αυξημένος σε σχέση με το 2020 όταν στα μικροσωματίδια, που διεισδύουν σε βάθος στους πνεύμονες, είχε αποδοθεί ο πρόωρος θάνατος 238.000 ανθρώπων.

Η αύξηση ανάμεσα στα δύο αυτά χρόνια εξηγείται από την αυξημένη έκθεση σε ρυπαντές και την ελαφρά αύξηση της θνητότητας της οφειλόμενης στην Covid-19 στην Ευρωπαϊκή Ενωση, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Πάντως, η τάση παραμένει σαφώς ευνοϊκή σε μακροπρόθεσμη βάση, αφού κατά το διάστημα 2005-2021, ο αριθμός των πρόωρων θανάτων που οφείλονται στα μικροσωματίδια μειώθηκε κατά 41%, σύμφωνα με την μελέτη.

Παρά τις «μεγάλες προόδους» που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, «η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία μας παραμένει υπερβολικά υψηλή», δηλώνει στην ανακοίνωση η εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Λέενα Ιλα-Μονόνεν.

Κατά κατηγορία ρυπαντών, η θνητότητα που μπορεί να αποδοθεί στα PM2,5 βρίσκεται σε ελαφρά άνοδο σε σχέση με το 2020.

Παράλληλα, περί τους 52.000 πρόωρους θανάτους μπορούν να αποδοθούν στην έκθεση στο διοξείδιο του αζώτου (NO2), αέριο που παράγεται κυρίως από τα αυτοκίνητα και τις θερμοηλεκτρικές μονάδες, και εδώ καταγράφεται επίσης ελαφρά αύξηση σε σχέση με το 2020.

Στα μικροσωματίδια του όζοντος (O3), που παράγονται από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και τις βιομηχανικές δραστηριότητες, μπορούν να αποδοθούν 22.000 πρόωροι θάνατοι, αριθμός ελαφρά μειωμένος σε σχέση με το 2020.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει η σημαντικότερη περιβαλλοντική απειλή για την υγεία των Ευρωπαίων, υπογραμμίζεται στην έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

