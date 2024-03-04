Στο καταφύγιο του Αρκτούρου, στις Αγραπιδιές Φλώρινας, βρίσκονται πλέον δύο λύκαινες που είχαν αιχμαλωτιστεί από ιδιώτες στην Ουκρανία και εγκαταλείφθηκαν με την έναρξη του πολέμου.

Συγκεκριμένα, η Ντόρα, 4 ετών, μεγάλωσε σε αιχμαλωσία κοντά σε ιδιώτες στην πόλη Ζιτομίρ (Zhytomyr) στην Ουκρανία αλλά έμεινε μόνη σε ένα κλουβί όταν οι ιδιοκτήτες της εγκατέλειψαν τη χώρα λόγω του πολέμου. Για λίγο καιρό, οι ντόπιοι την τάιζαν σποραδικά -- μια φορά κάθε τρεις μέρες περίπου. Η εκκένωση ήταν επικίνδυνη λόγω της αφθονίας των ναρκών στην περιοχή, όμως η οργάνωση Wild Animal Rescue κατάφερε τελικά να τη διασώσει και όταν υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι έχει ραχίτιδα στα πίσω πόδια της.

Η άλλη λύκαια, η Βενέρα, που είναι περίπου 9 μηνών, βρέθηκε στην περιοχή του Κιέβου και όπως εκτιμούν οι φιλοζωικές οργανώσεις, πιθανότατα, είχε αγοραστεί ως νεαρό κουτάβι από ιδιοκτήτες που την μπέρδεψαν με εξημερωμένο σκυλί. Ωστόσο, καθώς μεγάλωνε και άρχισε να συμπεριφέρεται σαν ο άγριος λύκος που είναι, οι ιδιοκτήτες εγκατέλειψαν τη φροντίδα της εν μέσω του πολέμου.

Σύμφωνα με τον Αρκτούρο, μέσα από τις διαδικτυακές συναντήσεις με θέμα τα ζώα της Ουκρανίας που γίνονται από την έναρξη του πολέμου με το δίκτυο EARS (European Alliance of Rescue centres and Sanctuaries), ήρθε σε επαφή μαζί τους η International Fund for Animal Welfare (IFAW) καθώς γνώριζε το πρόβλημα των δύο λύκων και χρηματοδότησε τελικά τη μεταφορά τους.

Τα ζώα μεταφέρθηκαν από την οργάνωση Wild Animal Rescue, από το Κίεβο στα σύνορα Πολωνίας - Ουκρανίας κι από εκεί τα παρέλαβαν για τον τελικό προορισμό τους στην Ελλάδα.

Μετά την άφιξη, οι λύκοι τοποθετήθηκαν σε ξεχωριστά περιβλήματα, έτσι ώστε η ομάδα του Αρκτούρου να μπορεί να παρακολουθεί τη συμπεριφορά τους όσο είναι μόνοι τους.

Η Ντόρα και η Βενέρα σύντομα θα ενωθούν με μια αγέλη άλλων λύκων ή θα δημιουργήσουν μια νέα δική τους αγέλη στο καταφύγιο που μοιάζει πολύ με τον φυσικό τους βιότοπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

