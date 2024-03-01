Οι επιστήμονες της NASA αποκάλυψαν μια φιλόδοξη στρατηγική για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με τη διασπορά πάγου στην ατμόσφαιρα.

Η μέθοδος θα περιλαμβάνει την αποστολή αεροπλάνων σε μεγάλο υψόμετρο που πετούν 58.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια, ξεπερνώντας κατά 20.000 πόδια το υψόμετρο των εμπορικών αεροπλάνων, τα οποία θα ψεκάσουν σωματίδια πάγου στην ανώτερη ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο πάγος θα παγώσει το νερό απομακρύνοντας έτσι τους υδρατμούς προτού μετατραπούν σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που παγιδεύουν τη θερμότητα από τη διαφυγή στο διάστημα, αυξάνοντας τελικά τις θερμοκρασίες στη Γη.

Τα σωματίδια του πάγου θα παγώσουν το νερό, το οποίο στη συνέχεια θα έπεφτε πίσω στη Γη, αφαιρώντας το περίσσευμα υδρατμών και αφυδατώνοντας τη στρατόσφαιρα όπου το νερό μετατρέπεται σε αέριο που παγιδεύει τη θερμότητα.

Το σχέδιο πρόκειται για μια συνεργασία μεταξύ της NASA και της N National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Η ιδέα της αποξήρανσης της ανώτερης ατμόσφαιρας είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη σε αυτό που ορισμένοι επιστήμονες αποκαλούν ως τελευταία λύση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, παρεμβαίνοντας στην ατμόσφαιρα ή τους ωκεανούς του κόσμου.

Γνωστό ως γεωμηχανική, συχνά απορρίπτεται λόγω πιθανών παρενεργειών και συνήθως χρησιμοποιείται για την περικοπή των επιπλέων εκπομπών και όχιως εναλλακτική λύση στη μείωση της ρύπανσης από άνθρακα.

Ο Joshua Schwarz, ένας φυσικός του NOAA που είναι ο κύριος συγγραφέας, είπε: «Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να εφαρμόσουμε ακόμη. Πρόκειται για τη διερεύνηση του τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, αλλά και το που μπορούμε να κατευθύνουμε την έρευνα.»

Ο Schwarz σημείωσε ότι οι προσπάθειες δεν θα εξουδετερώσουν τις επιπτώσεις του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και θα ψύξουν μόνο την ατμόσφαιρα κατά το 1/70, που είναι ίσο με την ποσότητα της θερμότητας που έχουμε από το CO2.

Το σχέδιο της NASA και της NOAA αφορά στην περιοχή ακριβώς κάτω από τη στρατόσφαιρα.

Αυτή η περιοχή είναι όπου ο αέρας ανεβαίνει αργά μαζί με υδρατμούς. Σύμφωνα με τη NASA, οι υδρατμοί είναι που προκαλούν το αέριο του θερμοκηπίου της Γης και είναι κατά το ήμισυ υπεύθυνοι για το φαινόμενο του θερμοκηπίου του πλανήτη.

Καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται στον πλανήτη μας, αυξάνεται και η ποσότητα της εξάτμισης από τις υδάτινες και χερσαίες περιοχές.

«Ο υδρατμός στη συνέχεια απορροφά τη θερμότητα που ακτινοβολείται από τη Γη και την εμποδίζει να διαφύγει στο διάστημα», ανέφερε η NASA.

«Αυτό θερμαίνει περαιτέρω την ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να εκλύονται ακόμη περισσότεροι υδρατμοί στην ατμόσφαιρα».

Η ομάδα πιστεύει ότι η περιοχή για την εφαρμογή του σχεδίου θα είναι το Ψυχρό Σημείο του Δυτικού Ειρηνικού (WCP) - μια περιοχή της ατμόσφαιρας περίπου στο μέγεθος της Αυστραλίας.

Η περιοχή επιλέχθηκε επειδή οι υδρατμοί εισέρχονται συνήθως στη στρατόσφαιρα μέσω της ανοδικής μεταφοράς κατά μήκος της τροπόπαυσης – το όριο που χωρίζει την τροπόσφαιρα από τη στρατόσφαιρα – στους Τροπικούς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.