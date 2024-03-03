Η Κίνα ισχυρίστηκε ότι έχει κλωνοποιήσει επιτυχώς τις πρώτες θιβετιανές κατσίκες χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική με το πρώτο κλωνοποιημένο ζώο στον κόσμο, το πρόβατο «Dolly».

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι οι κλώνοι των αιγών δημιουργήθηκαν με κλωνοποίηση, η οποία περιλαμβάνει τη μεταφορά του πυρήνα ενός ενήλικου κυττάρου σε ένα νέο ωάριο. Το ωάριο στη συνέχεια εμφυτεύεται σε μια παρένθετη μητέρα, η οποία γεννά ένα μωρό που έχει μηδέν τοις εκατό του δικού της DNA, αλλά 100 τοις εκατό του DNA του δότη.

Το πρωτότοκο ζύγιζε 7,4 κιλά και είναι υγιές, σύμφωνα με ένα βίντεο από το κρατικό ειδησεογραφικό κανάλι China Central Television, αλλά δεν έχει γίνει καμία αναφορά για τη δεύτερη κατσίκα.

«Μέσω της κλωνοποίησης, η γενετική πληροφορία μπορεί να αντιγραφεί πλήρως», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Su Jianmin. Η ομάδα σκοπεύει να κλωνοποιήσει τις κατσίκες που παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες πολύτιμου μαλλιού. Πρόκειται για την ίδια τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του διάσημου σκωτσέζικου προβάτου «Dolly».

1996: Η «γέννηση» της Dolly – Το πείραμα που αναστάτωσε όλο τον πλανήτη

Αυτό είναι το πιο γνωστό πείραμα κλωνοποίησης στον κόσμο. Η Ντόλι δημιουργήθηκε από ένα κύτταρο μαστού ενήλικου προβάτου. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Ρόσλινγκ της Σκωτίας περιελάμβανε τη μεταμόσχευση πυρήνα σε ένα απύρηνο ωάριο και τελικά γεννήθηκε η Ντόλι, ένα γενετικό αντίγραφο του προβάτου από το οποίο ελήφθη το αρχικό κύτταρο.

Η Dolly ήταν ένα εκπληκτικό βιοτεχνολογικό επίτευγμα. Αποτέλεσε τότε μια τεράστια πρόκληση και μια υπόσχεση για την επιστήμη και την ιατρική.

Είναι γνωστό, από το 1975, ότι στα αμφίβια η μεταμόσχευση πυρήνων από διαφοροποιημένα κύτταρα, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη νεαρών γυρίνων. Στα θηλαστικά, παρότι η διαδικασία μεταμόσχευσης πυρήνων επιτρέπει επιτυχή αρχική ανάπτυξη και διαφοροποίηση σε περίπλοκους ιστούς και όργανα, πριν από τη γέννηση της Dolly, δεν είχε αναφερθεί γέννηση και ανάπτυξη ως την ενήλικη ζωή.

