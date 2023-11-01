Δενδροφυτεύσεις από Ολοι Μαζί Μπορούμε: «Μαζί θα πρασινίσουμε την Ελλάδα ξανά»

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ξεκινά και φέτος δενδροφυτεύσεις και μας καλεί να συμμετέχουμε, για να αφήσουμε και εμείς το δικό μας αποτύπωμα.

Από την Κυριακή 5 Νοεμβρίου έως και τα τέλη Μαρτίου, θα γίνονται δενδροφυτεύσεις κάθε Κυριακή σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η πρώτη δενδροφύτευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Νοεμβρίου, στην Πεντέλη, στην περιοχή του Νοσοκομείου Παίδων.

Το σημείο συνάντησης είναι το ΠΙΚΠΑ Πεντέλης (στο τέρμα της οδού Ιπποκράτους), στις 10 το πρωί. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ανάπλασης και Προστασίας του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) και το Δήμο Πεντέλης

Τα δέντρα που θα φυτευτούν θα είναι ανεπτυγμένα, πλατύφυλλα, βραδύκαυστα και θα αγοραστούν από τα έσοδα της καλοκαιρινής συναυλίας του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Επίσης, μέσα στο Νοέμβριο θα γίνουν και οι παρακάτω δενδροφυτεύσεις:

12 Νοεμβρίου στη Γλυφάδα,

19 Νοεμβρίου στην Παλλήνη,

26 Νοεμβρίου στην Πεντέλη.

Μπείτε στο oloimaziboroume.gr για περισσότερες πληροφορίες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.