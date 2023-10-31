Το ΔΕΗ e-bike Festival επιστρέφει στις γειτονιές της Αθήνας

Να γνωρίσουν από κοντά και να ανακαλύψουν τις ευκολίες και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ηλεκτρικά ποδήλατα, καλεί η ΔΕΗ τους κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας. Το ΔΕΗ e-bike Festival, που συνεχίζεται για 3η χρονιά, πραγματοποιείται σε 4 περιοχές της Αθήνας μέσα στο Νοέμβριο και συγκεκριμένα:

• Κηφισιά στις 4/11 στο Άλσος Πάρκινγκ Κηφισιάς

• Μαρούσι στις 11/11 στην Πλατεία Αγίας Λαύρας

• Πετρούπολη στις 18/11 στην Πλατεία Ηρώ

• Χαλάνδρι στις 25/11 στην Κεντρική Πλατεία Χαλανδρίου

Ώρες λειτουργίας για όλες τις περιοχές είναι από τις 11:00 έως τις 19:00.

Το πρώτο και μεγαλύτερο φεστιβάλ αποκλειστικά για ηλεκτρικά ποδήλατα, το ΔΕΗ e-bike Festival, απευθύνεται σε όλους, δίνοντας τη δυνατότητα δωρεάν δοκιμών σε μια σειρά από διαφορετικές κατηγορίες ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση. Στόχος είναι οι ενδιαφερόμενοι να βρουν τον τύπο ποδηλάτου που ταιριάζει περισσότερο στις δικές τους ανάγκες, κάνοντας πιο εύκολη, πιο πράσινη και βιώσιμη τη μετακίνησή τους στην πόλη ή επιλέγοντας έναν διαφορετικό τρόπο άσκησης και ψυχαγωγίας.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα διασκεδαστικό, διαδραστικό παιχνίδι ταχύτητας με smart trainers, να αποκτήσουν την εμπειρία ασφαλούς μετακίνησης στην πόλη μέσα από μια μικρή βόλτα με ποδήλατο στην περιοχή υπό την καθοδήγηση εξιδεικευμένης ομάδας ποδηλατών, να λάβουν πολλά αναμνηστικά δώρα αλλά και να μπουν στην κλήρωση για ένα e-bike σε κάθε περιοχή.

Το ΔΕΗ e-bike festival, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον ΜΚΟ Πόλεις για Ποδήλατο, αποτελεί μία πρωτοβουλία της ΔΕΗ στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενεργειακή μετάβαση με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η εταιρεία, μέσα από μια σειρά δράσεων, υποστηρίζει στρατηγικά το ποδήλατο και όλες τις εκδοχές του, ως μέσο αθλητισμού, ψυχαγωγίας αλλά και πράσινης, αστικής μετακίνησης, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

#ΔΕΗebike #ΔΕΗ #Ποδήλατο #Αττική #EbikeFestival

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.