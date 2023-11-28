Ένας ρινόκερος της Σουμάτρας γεννήθηκε την περασμένη εβδομάδα σε καταφύγιο στην Ινδονησία, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας, σημειώνοντας πως πρόκειται για τον δεύτερο ρινόκερο αυτού του απειλούμενου με εξαφάνιση είδους που έρχεται στη ζωή στο ίδιο καταφύγιο φέτος.

Το μαύρο ρινοκεράκι, που ανήκει στο είδος με τους πιο μικρούς και πιο τριχωτούς ρινόκερους που υπάρχουν στη φύση, γεννήθηκε το περασμένο Σάββατο στο Καταφύγιο Ρινόκερων της Σουμάτρας (SRS) στο Εθνικό Πάρκο Ουέι Καμπάς, στην επαρχία Λαμπούνγκ.

Το αρσενικό μωρό ζυγίζει περίπου 25 κιλά. Η μητέρα του, η Δαλιδά, γεννήθηκε στο ίδιο εθνικό πάρκο το 2016.

«Η γέννησή του επιβεβαίωσε κατά κάποιον τρόπο τη δέσμευση της Ινδονησίας για την προστασία των ρινόκερων, ιδιαίτερα του ρινόκερου της Σουμάτρας», σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Περιβάλλοντος Σίτι Νουρμπάγια.

Το νέο μέλος του είδους προήλθε από φυσικό ζευγάρωμα, ανακοίνωσε το Ίδρυμα της Ινδονησίας για τους Ρινόκερους, το οποίο διευκρίνισε ότι με το νεογέννητο ο συνολικός πληθυσμός των ρινόκερων της Σουμάτρας στο καταφύγιο ανήλθε σε 10.

Σε όλον τον κόσμο υπάρχουν λιγότεροι από 80 ρινόκεροι της Σουμάτρας, όλοι στην Ινδονησία, σύμφωνα με αποτίμηση της κυβέρνησης το 2019.

Ο ρινόκερος της Σουμάτρας είναι ο μόνος ασιατικός ρινόκερος που έχει δύο κέρατα. Μπορεί να φτάσει σε ύψος 1,5 μέτρου και το βάρος του κυμαίνεται μεταξύ των 500 και των 960 κιλών.

Τον περασμένο μήνα γεννήθηκε στο ίδιο πάρκο ένα θηλυκό ρινοκεράκι της Σουμάτρας βάρους 27 κιλών.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

