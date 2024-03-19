Η πρώτη αρκούδα που είχε πέσει σε χειμέριο λήθαργο, ξύπνησε στον καταφύγιο του Αρκτούρου στο Νυμφαίο.

Μάλιστα, σε ανάρτησή του στο Instagram το Κέντρο Προστασίας Αρκτούρος, μοιράστηκε μία φωτογραφία του Μπρούνο που μόλις έχει ξυπνήσει μετά από αρκετούς μήνες ύπνου.

Η φωτογραφία συνοδεύτηκε από τη χιουμοριστική λεζάντα «Βάλτε λεζάντα στη φωτογραφία του Μπρούνο όταν βγήκε από το χειμέριο λήθαργο. Ξεκινάμε εμείς: Πώς με βρίσκει η Τρίτη πρωί μετά το τριήμερο...».

Πηγή: skai.gr

