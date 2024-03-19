Οι ευρωπαϊκές πόλεις μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων που προέρχονται από τις μεταφορές στα αστικά κέντρα έως και 90% μέχρι το 2030, αναφέρει έκθεση της Clean Cities, της ευρωπαϊκής εταιρείας που ασχολείται με τις μεταφορές και το περιβάλλον.

Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια γρήγορη βιώσιμη δράση αλλά και πολιτική βούληση για να προωθηθούν μεταξύ άλλων η ποδηλασία, η «πράσινη» αστική εφοδιαστική διαδικασία των μαγαζιών στο κέντρο των πόλεων και η δημόσια συγκοινωνία.

Η μελέτη, που ονομάζεται «Mission Zero», εξέτασε τα μέτρα που ισχύουν σε πέντε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις (Βρυξέλλες, Βαρσοβία, Μιλάνο, Μαδρίτη και Μάντσεστερ) για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι πολεοδόμοι έχουν ήδη όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές από τις μεταφορές.

Η μελέτη μοντελοποιεί διαφορετικά σενάρια, όπως είναι η ιεράρχηση των δημόσιων μεταφορών και ο εξηλεκτρισμός. Το τελικό σενάριο αναφέρει ότι οι Δήμοι και όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην εφαρμογή ζωνών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων, ενώ θα πρέπει ο στόλος των αυτοκινήτων να μετατραπεί σε πλήρως ηλεκτρικά.

Ο συνδυασμός της ηλεκτροκίνησης και η μειωμένη χρήση αυτοκινήτου, με την ενίσχυση όλων των βιώσιμων μορφών μεταφοράς (ποδηλασία, δημόσια συγκοινωνία) όχι μόνο μπορεί να μειώσει τις εκπομπές ρύπων κατά 90% έως το 2030, αλλά μπορεί να μειώσει τη συνολική χρήση ενέργειας σε όλες τις αστικές μεταφορές.

Λαμβάνοντας υπόψη το θετικό αντίκτυπο που θα υπάρξει τόσο στην κατανάλωση ενέργειας όσο και στην μείωση των εκπομπών ρύπων (με όλα τα πλεονεκτήματά που έχει αυτή η μείωση στην καθημερινότητα) είναι πιθανό οι πόλεις σε όλη την Ευρώπη να αρχίσουν να εφαρμόζουν τα συγκεκριμένα μέτρα με απόλυτη πειθαρχία και με στόχο την σημαντική βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας στα αστικά κέντρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.