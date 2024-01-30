Ένας θανατηφόρος τύπος του ιού της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε σε πιγκουίνους γκεντού για πρώτη φορά, σύμφωνα με την Επιστημονική Επιτροπή στην Έρευνα της Ανταρκτικής (SCAR), τροφοδοτώντας την ανησυχία ότι ο ιός θα μπορούσε να εξαπλωθεί μεταξύ των τεράστιων αποικιών των πιγκουίνων στην Ανταρκτική.

Οι ερευνητές βρήκαν περίπου 35 πιγκουίνους νεκρούς στις Νήσους Φόκλαντ, στο νότιο Ατλαντικό, στις 19 Ιανουαρίου. Δείγματα που ελήφθησαν από δύο από τους νεκρούς πιγκουίνους βγήκαν θετικά στον ιό H5N1 της γρίπης των πτηνών, δήλωσε ο Ραλφ Βάντστριλς, ένας κτηνίατρος που εργάζεται στη SCAR.

Η κυβέρνηση των Νήσων Φόκλαντ είπε στο Ρόιτερς πως πολλοί περισσότεροι πιγκουίνοι γκεντού πέθαναν υπό παρόμοιες συνθήκες. Έως την 30η Ιανουαρίου, «υπάρχουν πάνω από 200 νεοσσοί που πέθαναν μαζί με μερικούς ενήλικες» πιγκουίνους, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Σάλι Χίθμαν.

Οι θάνατοι επιβεβαιώνουν πως οι πιγκουίνοι γκεντού είναι επιρρεπείς στη θανατηφόρο νόσο, η οποία έχει αποδεκατίσει πληθυσμούς πτηνών σε ολόκληρο τον κόσμο τους τελευταίους μήνες. Εντούτοις, οι γκεντού σπανίως ταξιδεύουν μεταξύ των Φόκλαντ στα ανοικτά των ακτών της Αργεντινής και στη Χερσόνησο της Ανταρκτικής.

Αυτό σημαίνει πως οι αποδημητικοί πιγκουίνοι είναι απίθανο να μεταφέρουν τη διασπορά στο νότιο τμήμα της ηπείρου, δήλωσε ο Βάνστριλς.

«Ο ρόλος των πιγκουίνων γκεντού θα μπορούσε, αντιθέτως, να αποτελέσει τοπική πηγή μόλυνσης», επισήμανε. «Δηλαδή, να διατηρηθεί μια δεξαμενή επιρρεπών ξενιστών που δεν θα φεύγει ποτέ από τα νησιά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.