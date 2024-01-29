Λευκός καρχαρίας... μωρό ωρών για πρώτη φορά στην κάμερα

Η πρώτη φωτογραφία ενός νεογέννητου μεγάλου λευκού καρχαρία «ήρθε στο φως της δημοσιότητας», προκαλώντας δέος στην επιστημονική κοινότητα.

Το μωρό καρχαρίας ίσως ήταν μόλις λίγων ωρών, σύμφωνα με τους ειδικούς - καθιστώντας το έτσι, τον πρώτο μεγάλο λευκό καρχαρία που έχει αποτυπωθεί από φωτογραφικό φακό, τόσο σύντομα μετά τη γέννησή του, αφού οι νεαροί καρχαρίες που είχαν εντοπιστεί παλαιότερα ήταν σίγουρα μεγαλύτερης ηλικίας ή νεκρά έμβρια στο σώμα νεκρών θηλαστικών που πέθαναν ενώ τα κυοφορούσαν.

Το εντυπωσιακό φωτογραφικό κλικ έγινε από την κινηματογραφίστρια άγριας φύσης Carols Gauna και τον διδακτορικό φοιτητή στο UC Riverside, Phillip Sternes, στις 9 Ιουλίου 2023 στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια.

Tα δικαιώματα της φωτογραφίας ανήκουν στο SWNS.

