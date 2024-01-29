Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το πραγματικό... Baby Shark : Λευκός καρχαρίας, μωρό για πρώτη φορά, «πιάνεται σε κάμερα», ώρες μετά την γέννησή του

Το μωρό καρχαρίας ίσως ήταν μόλις λίγων ωρών, σύμφωνα με τους ειδικούς - καθιστώντας το έτσι, τον πρώτο μεγάλο λευκό καρχαρία που έχει αποτυπωθεί από φωτογραφικό φακό

Λευκός καρχαρίας... μωρό ωρών για πρώτη φορά στην κάμερα

Η πρώτη φωτογραφία ενός νεογέννητου μεγάλου λευκού καρχαρία «ήρθε στο φως της δημοσιότητας», προκαλώντας δέος στην επιστημονική κοινότητα.

Το μωρό καρχαρίας ίσως ήταν μόλις λίγων ωρών, σύμφωνα με τους ειδικούς - καθιστώντας το έτσι, τον πρώτο μεγάλο λευκό καρχαρία που έχει αποτυπωθεί από φωτογραφικό φακό, τόσο σύντομα μετά τη γέννησή του, αφού οι νεαροί καρχαρίες που είχαν εντοπιστεί παλαιότερα ήταν σίγουρα μεγαλύτερης ηλικίας ή νεκρά έμβρια στο σώμα νεκρών θηλαστικών που πέθαναν ενώ τα κυοφορούσαν.

Το εντυπωσιακό φωτογραφικό κλικ έγινε από την κινηματογραφίστρια άγριας φύσης Carols Gauna και τον διδακτορικό φοιτητή στο UC Riverside, Phillip Sternes, στις 9 Ιουλίου 2023 στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια.

Tα δικαιώματα της φωτογραφίας ανήκουν στο SWNS.

pp

Πηγή: the sun

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: καρχαρίας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark