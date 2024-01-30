ΟΗΕ: Νέο ευρωπαϊκό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας οι 48,8 βαθμοί Κελσίου της Σικελίας

Η μετεωρολογική υπηρεσία του ΟΗΕ επιβεβαίωσε ως νέο ευρωπαϊκό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας τους 48,8 βαθμών Κελσίου που καταγράφηκαν στις 11 Αυγούστου 2021 στη Σικελία.

Η μετεωρολογική υπηρεσία του ΟΗΕ επιβεβαίωσε την Τρίτη μια ένδειξη 48,8 βαθμών Κελσίου στη Σικελία πριν από δύο χρόνια ως η πιο καυτή θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός λέει ότι η θερμοκρασία αυτή καταγράφηκε στις 11 Αυγούστου 2021, σε μια εποχή που οι θερμοκρασίες εκτοξεύονταν στα ύψη σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, εγείροντας τις ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή.

Ο αριθμός ξεπέρασε το προηγούμενο ευρωπαϊκό ρεκόρ των 48 C που είχε καταγραφεί στις ελληνικές πόλεις Αθήνα και Ελευσίνα τον Ιούλιο του 1977.

Το ρεκόρ της Σικελίας από το 2021 βασίστηκε σε παρατηρήσεις καιρού και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο International Journal of Climatology.

Ο Ράνταλ Σέρβενι, ο οποίος ασχολείται με το κλίμα και τις ακραίες καιρικές συνθήκες για τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, λέει ότι η επιβεβαίωση ακολούθησε μια μακρά έρευνα που απαιτούσε «σχολαστική αξιολόγηση» από τον οργανισμό.

«Αυτή η έρευνα καταδεικνύει την ανησυχητική τάση για συνεχή ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών που πρέπει να σημειώνονται σε συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου», είπε ο Cerveny.

Τέτοιες αξιολογήσεις δημοσιεύονται στο Archive of Weather and Climate Extremes, το οποίο καταγράφει ρεκόρ σε ακραίες καταστάσεις, όπως οι υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες στον κόσμο, η βαρύτερη πέτρα χαλαζιού, η μέγιστη ριπή ανέμου, η μεγαλύτερη αστραπή και οι θάνατοι που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες.



Πηγή: skai.gr

