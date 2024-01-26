Το φθινόπωρο του 2022, οι κήποι La Marquesa, στο ισπανικό νησί Gran Canaria, γνωστοί για την πλούσια τροπική τους βλάστηση και τους κόκορες και τα παγώνια, ήταν γεμάτοι με πάνω από 200 μέλη ενός κινηματογραφικού συνεργείου που γύριζαν την τηλεοπτική σειρά «Zorro» που προβάλλεται τώρα στο Amazon Prime Video. Αυτή η νέα εκδοχή της ιστορίας του δημοφιλούς ήρωα έχει ως στόχο να αποτυπώσει την πολιτιστική ποικιλομορφία της Καλιφόρνιας του 1830, προωθώντας παράλληλα μια σύγχρονη φεμινιστική προοπτική. Όπως και άλλες επανεκδόσεις, όπως η «Μικρή Γοργόνα» με τη συμμετοχή της Halle Bailey και το διευρυμένο σύμπαν του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», ο νέος «Zorro» αγκαλιάζει την ποικιλομορφία σε αυτή την τελευταία εξιστόρηση των περιπετειών του μυστηριώδους μασκοφόρου άνδρα.

Ο σεναριογράφος και δημιουργός της σειράς, Carlos Portela (Velvet, Cable Girls), ξεκίνησε με μια απλή ερώτηση: «Τι είδους Ζορό θέλουμε τώρα;».

Αυτός ο εμβληματικός μασκοφόρος ήρωας έχει μια πλούσια ιστορία που χρονολογείται από το 1919, όταν ο Johnston McCulley παρουσίασε τον χαρακτήρα στο περιοδικό «Argosy». Με την πάροδο των δεκαετιών, υπήρξαν πολυάριθμες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές διασκευές.

Πολλοί έχουν ταυτίσει τον Zorro με τον Antonio Banderas, έναν πονηρό τύπο, που φλερτάρει συνεχώς, αλλά για την εποχή αυτό θα ήταν ιδιαίτερα σεξιστικό. Έτσι οι υπεύθυνοι ήθελαν να ξεφύγουν από όλα αυτά και να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον μύθο για να αφηγηθούν μια ιστορία που είναι σχετική στην εποχή του «#MeToo!

Μία από τις σημαντικές πτυχές της ανανέωσης της ιστορίας ήταν η ανεξαρτησία και η δύναμη των γυναικείων χαρακτήρων. Ο Javier Quintas, σκηνοθέτης της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς «Money Heist», συνέβαλε επίσης στο «Zorro» και αναγνώρισε την ανάγκη να αντικατοπτρίζει τις φεμινιστικές αξίες της εποχής μας. Ο νέος Zorro φέρνει αλλαγές που συνδέουν τη νέα γενιά που μπορεί να μην είναι εξοικειωμένη με τον ήρωα.

