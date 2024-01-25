Στην τελική ευθεία του My Style Rocks μας έβαλε το Gala Iconic Look αφού με την αποχώρηση της Έφης Στεφάνου μάθαμε τις 7 διαγωνιζόμενες που περνάνε στην εβδομάδα του τελικού. Η Απολλεών αναδείχθηκε νικήτρια της εβδομάδας!

Η σημερινή αποστολή φάνηκε να δυσκολεύει ιδιαίτερα τις διαγωνιζόμενες οι οποίες έπρεπε να δημιουργήσουν εικόνες αντιπροσωπευτικές ενός σχεδιαστή χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιήσουν τις δημιουργίες του.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης ανέθεσε στην Αμάντα τον Οίκο Versace και στην Διονυσία τον Schiaparelli. Η Σοφία Χατζηπαντελή έδωσε στη Μιμή τους Comme des Garcons, στη Μορτασία τον Rick Owens και στην Απολλεών τους Victor & Rolf. Ο Δημήτρης Σκουλός ανέθεσε στην Έφη την Vivienne Westwood, στη Γεωργία τον Valentino και στη Χριστιάννα τον Alexander McQueen.

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ήταν υποψήφιες η Μορτασία και η Χριστιάννα ενώ βάσει της κατάταξης υποψήφιες βρέθηκαν επίσης η Έφη και η Γεωργία. Οι fashionistas επέλεξαν να σώσουν με τη ψήφο τους την Γεωργία και οι κριτές έδωσαν το πράσινο φως στη Μορτασία με την Χριστιάννα και την Έφη να περιμένουν την τελική απόφαση για τη δική τους πορεία.

Λίγο πριν την ανακοίνωση, η Έφη δήλωσε πως προτιμά να αποχωρήσει εκείνη γιατί γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για τη Χριστιάννα αλλά και πόσο θα δυσκολευτεί η ίδια, την εβδομάδα του τελικού.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης ανακοίνωσε πως στο διαγωνισμό συνεχίζει η Χριστιάννα και η Έφη Στεφάνου συγκινημένη, αποχαιρέτησε το My Style Rocks!

Πηγή: skai.gr

