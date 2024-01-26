Ο άντρας μου, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη στο Θέατρο Θησείον

«Ο άντρας μου», μια παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Ρούμενα Μπουζάροφσκα, παρουσιάζεται, από τις 26 Ιανουαρίου 2024, στο Θέατρο Θησείον, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη. «Στα διηγήματά της με τον τίτλο «Ο άντρας μου», η Ρούμενα Μπουζάροφσκα (γεννημένη στη Βόρεια Μακεδονία το 1981) , δημιουργεί την προσδοκία πως θα μιλήσει για το ανδρικό φύλο. Όμως τα κείμενά της μιλούν κυρίως για γυναίκες: Για συζύγους, ερωμένες, φίλες, κόρες, μάνες. Μήπως, μιλώντας για τις γυναίκες καταλαβαίνει κανείς καλύτερα τους άντρες; Μήπως είναι αδύνατον να μιλήσεις για το ένα φύλο, αγνοώντας το άλλο«;

Παίζουν: Μαρία Σκουλά, Aμαλία Καβάλη, Μαρία Μαγκανάρη

Παραστάσεις: Από 26 Ιανουαρίου 2024. Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο στις 21:00 Κυριακή στις 18:00

Εισιτήρια: Προσφορά προπώλησης: 13 ευρώ. Εισιτήριο: 18 € γενική είσοδος, 15 € μειωμένο. Προπώληση: more.com

Θησείον – ένα Θέατρο για τις τέχνες, Τουρναβίτου 7, Θησείο. Τηλ: 21 0325 5444

Η Γιώτα Νέγκα στο Θέατρο Άλσος

Μετά τις πολύ επιτυχημένες εμφανίσεις της στο Θέατρο Άλσος, η Γιώτα Νέγκα συνεχίζει και τις Παρασκευές του Φεβρουάριου. Μη χάσετε μια παράσταση κατάθεση ψυχής, μέσα από τραγούδια τόσο της προσωπικής της δισκογραφίας όσο και κορυφαίων ερμηνευτών και δημιουργών. Δωρική και δυναμική, με μια αυθεντική «μαγκιά» αλλά και τρυφερότητα στον τρόπο που εκφέρει τον λόγο της, η αγαπημένη τραγουδίστρια συναντιέται με τους θρύλους του λαϊκού μας τραγουδιού και, μέσα από τις υψηλής αισθητικής ερμηνείες της, στήνει με μεράκι μια βραδιά γεμάτη νοσταλγία αλλά και αληθινό κέφι.

Κάθε Παρασκευή (μέχρι Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024) στις 21:00

Εισιτήρια: Α’ Ζώνη – Πλατεία 30€, Β’ Ζώνη – Πλατεία 25€, Γ’ Ζώνη – Εξώστης Τραπέζια 20€, Δ’ Ζώνη – Εξώστης θέσεις 20€, Εξώστης (θέσεις Π.Ο.) 15€, Ζώνη ορθίων – με απλό ποτό 15€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4, Κυψέλη (Πεδίον του Άρεως). Τηλ.: + 210-8227471, 210-8831487

«Γλυκυτάτη μου Λάρισα» – Συλλογή Νικολάου Αθ. Παπαθεοδώρου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση επιθυμώντας να αναδείξει το πολιτιστικό απόθεμα της χώρας, υποδέχεται στους εκθεσιακούς χώρους της την έκθεση κειμηλίων και ιστορικού υλικού “Larissa mea dulcissima. Γλυκυτάτη μου Λάρισα” από τις συλλογές του Νίκου Παπαθεοδώρου. Η συλλογή του ιστοριοδίφη-γιατρού Νικολάου Αθ. Παπαθεοδώρου απαρτίζεται από σπάνια μουσειακά τεκμήρια και αντικείμενα, που αφορούν την πόλη της Λάρισας και τη Θεσσαλία. Περιλαμβάνει χειρόγραφα, σπάνια βιβλία, χαρακτικά, επιστολικά δελτάρια, εφημερίδες, περιοδικά και αρχειακό υλικό, που συλλέχτηκαν με επιμονή, σύστημα και στοχοθέτηση, ώστε να συμβάλλουν στην καλύτερη γνώση της Θεσσαλίας και ειδικότερα της Λάρισας και μαρτυρούν τη διαδρομή της πόλης από τον 16ο αιώνα έως τα μέσα του 20ού.

Εγκαίνια: Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024, 19:30

Διάρκεια έκθεσης: 26 Ιανουαρίου – 17 Φεβρουαρίου 2024

Ωράριο: Δευτέρα-Παρασκευή: 12:00-20:00. Σάββατο: 10:00-14:00

Είσοδος Ελεύθερη

Γκαλερί Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, Αθήνα

