Emilia Clarke: Δεν βλέπω το spinoff του Game of Thrones, είναι περίεργο

Η πρωταγωνίστρια του "Game of Thrones" Emilia Clarke αποκάλυψε ότι δεν παρακολοθεί την spinoff σειρά του "Game of Thrones", από την HBO, "House of the Dragon".

Η Clarke, πρωταγωνίστηκε στο GOT, υποδυόμενη την Daenerys Targaryen για οκτώ σεζόν από το 2011 έως το 2019.

Η 36χρονη ηθοποιός δήλωσε στο Variety κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance ότι δεν παρακολουθεί το prequel show επειδή είναι «πολύ περίεργο» για αυτήν.

Το «House of the Dragon» διαδραματίζεται πάνω από 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones» και πραγματεύεται τον πόλεμο μεταξύ των αντίπαλων φατριών της οικογένειας Targaryen.

Η σειρά βασίζεται στο μυθιστόρημα του George R.R. Martin "Fire & Blood" και πρωταγωνιστούν οι Paddy Considine, Emma D'Arcy, Matt Smith, Tom Glynn-Carney, Milly Alcock και Emily Carey.

"Είναι πολύ περίεργο. Είμαι τόσο χαρούμενη που συμβαίνει... Απλώς δεν μπορώ να το κάνω. Είναι τόσο περίεργο", είπε μεταξύ άλλων η Clarke στο Variety κατά τη διάρκεια της προώθησης της νέου κωμωδίας που πρωταγωνιστεί, "The Pod Generation".

"Είναι τόσο περίεργο. Είναι σαν να σε ρωτάει κάποιος αν θέλεις να πάτε σε αυτή τη σχολική συγκέντρωση που δεν είναι της χρονιά σας. Κάπως έτσι νιώθω. Το αποφεύγω", εξήγησε.

