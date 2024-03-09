Η ταινία τρόμου, όπου ο αγαπημένος λογοτεχνικός ήρωας των παιδιών Γούινι το Αρκουδάκι και ο φίλος του το Γουρουνάκι μεταμορφώνονται σε ψυχοπαθείς δολοφόνους, αναδείχθηκε ως η χειρότερη ταινία του 2023 από τα Χρυσά Βατόμουρα, τα γνωστά αντι- Όσκαρ.

Με προϋπολογισμό μικρότερο των 250.000 δολαρίων, η ταινία «Γουίνι το Αρκουδάκι: Αίμα και Μέλι» (Winnie-the-Pooh: Blood and Honey) πρωταγωνίστησε στα πρωτοσέλιδα πέρυσι, καθώς προκάλεσε ακόμα και θανατικές απειλές εκ μέρους εξαγριωμένων θαυμαστών του μικρού αρκούδου.

Αν και για τις περιπέτειες του Γουίνι και της συντροφιάς του, Γουρουνάκι, Γαϊδουράκι, Τιγράκι, την άδεια εκμετάλλευσης κατείχε η Disney εδώ και δεκαετίες, η νομική προστασία των πρώτων βιβλίων του Μιλν, που εκδόθηκαν το 1926, έληξε.

Επομένως, ο βασικός χαρακτήρας μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο αυτήν την «εφιαλτική» προσαρμογή του.

Η ταινία «Γουίνι το Αρκουδάκι: Αίμα και Μέλι» σάρωσε στις πέντε κατηγορίες που ήταν προτεινόμενη στη 44η έκδοση των Χρυσών Βατόμουρων, μεταξύ άλλων χειρότερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου, συνολικού καστ/ζευγαριού και ρεμέικ/σίκουελ.

Οι άσχημες επιδόσεις της ταινίας δεν φαίνεται πάντως να φέρνουν σε δύσκολη θέση τον σκηνοθέτη Ρις Φρέικ- Γουότερφιλντ.

Η ταινία του είχε εισπράξεις σχεδόν 5 εκατομμυρίων δολαρίων, αφότου επωφελήθηκε από μια παγκόσμια κυκλοφορία στις κινηματογραφικές αίθουσες χάρη στη διαμάχη που προκάλεσε. Και η συνέχειά της αναμένεται να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα.

Τον περασμένο χρόνο, ο ίδιος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει ταινίες τρόμου που θα βασίζονται στα βιβλία «Μπάμπι» και «Πίτερ Παν».

Τα Χρυσά Βατόμουρα δημιουργήθηκαν το 1981 για να χλευάσουν την κουλτούρα αυτό-ικανοποίησης του Χόλιγουντ. Ανακοινώνονται κάθε χρόνο την παραμονή των βραβείων Όσκαρ.

Φέτος, στον ηθοποιό Τζον Βόιτ απονεμήθηκε το βραβείο του χειρότερου ηθοποιού για το θρίλερ "Mercy". Η Μέγκαν Φοξ ψηφίστηκε ως η χειρότερη ηθοποιός για την ταινία τρόμου "Johnny & Clyde".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

