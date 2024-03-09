Οι ήρωες προσπαθούν να ανακαλύψουν την αλήθεια και να καλύψουν τα εγκλήματά τους στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Ο Κίτσος δέχεται να βρεθεί με τον πατέρα του, πιστεύοντας ότι θα ακούσει επιτέλους τον πραγματικό λόγο που έφυγε και τους παράτησε όταν αυτός ήταν ακόμα παιδί. Η Χρυσοστόμη πλησιάζει επικίνδυνα στην αποκάλυψη της σχέσης του Κίτσου με τη Μάρμω ενώ ο Ανδρέας συνεχίζει να κρατάει αποστάσεις από τη γυναίκα του.

Η άρνηση του Σολδάτου να βοηθήσει τον Στάθη να καλύψει την τρύπα που δημιουργήθηκε στα λογιστικά της ΦΙ-ΠΑΝ και η σύγκρισή του με τον πατέρα του, τον Παύλο Μονογιό, κάνουν τον Στάθη να αρχίσει ξανά να ψάχνει το παρελθόν.

Στο Γραμματικό, ο Στέφανος ψάχνει να βρει δυναμίτη για να ανοίξει μόνος του τη στοά στα μεταλλεία. Η Ουρανία, πιστεύοντας ότι ο Σπύρος έχει φύγει εσώκλειστος σε σχολείο στο εξωτερικό, αποφασίζει να του γράψει ένα γράμμα.

Ο Γαλάτης αποφασίζει να υπογράψει το διαζύγιο με τη Δέσποινα. Ο Μανιάτης είναι έτοιμος να αποκαλύψει την ταυτότητα του Μαρμάρη, όμως ο τελευταίος δεν θα το αφήσει έτσι…

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Μιρέλλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Μελέτης Γεωργιάδης (Όμηρος Γαλάτης), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Γιάννης Δεγαΐτης (Μεταξάς), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Γιάννης Ζαφείρης (Γεράσιμος Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Χριστόφορος Μπαρμπαγιάννης (Μανιάτης), Ήρα Ρόκου (Βάλια), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

