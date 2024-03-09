Young Sheldon: Τζιμ Πάρσονς και η Μαγίμ Μπιάλικ ξανά μαζί στο φινάλε της σειράς

Το φινάλε του «Young Sheldon» θα είναι ξεχωριστό για τους θαυμαστές της σειράς «The Big Bang Theory», καθώς ο Τζιμ Πάρσονς (Jim Parsons) και η Μαγίμ Μπιάλικ (Mayim Bialik) επιστρέφουν στους ρόλους τους ως Sheldon Cooper και Amy Farrah Fowler, αντίστοιχα.

Το τελευταίο επεισόδιο έχει οριστεί για την Πέμπτη 16 Μαΐου από το CBS, ενώ θα μεταδοθεί μέσω streaming στο Paramount+ με την υπόθεση προς το παρόν να παραμένει άγνωστη.

Είναι η πρώτη φορά που οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες θα συναντηθούν ξανά μετά το φινάλε του «The Big Bang Theory», τον Μάιο του 2019.

Το «Young Sheldon» αποτελεί spin-off prequel της διάσημης σειράς και περιστρέφεται γύρω από τον νεαρό Sheldon Cooper, ο οποίος «μεγαλώνει στο Ανατολικό Τέξας την δεκαετία του '80 και του '90 με την οικογένειά του».

Ο Πάρσονς τον υποδύθηκε στην αρχική σειρά και ο Ίαν Άρμιταζ (Ian Armitage) τον «ζωντάνεψε» στο «Young Sheldon» μαζί με τους Ζόι Πέρι (Zoe Perry), Λανς Μπάρμπερ (Lance Barber), Μοντάνα Τζόρνταν (Montana Jordan), Ρέγκαν Ρέβορντ (Raegan Revord), Άνι Ποτς (Annie Potts), Ματ Χόμπι (Matt Hobby), Ουάιατ Μακκλούρ (Wyatt McClure) και Έμιλι Οσμέντ (Emily Osment).

Σημειώνεται ότι ο Πάρσονς είναι ένας από τους εκτελεστικούς παραγωγούς του «Young Sheldon» και έχει το ρόλο του αφηγητή ενώ σε δύο επεισόδια δάνεισε τη φωνή της η Μπιάλικ. Αυτή τη στιγμή είναι η πιο δημοφιλής κωμωδία στη μικρή οθόνη από τότε που η σειρά έκανε πρεμιέρα στην έβδομη και τελευταία σεζόν της, αναφέρει το Deadline.

Για αυτό το λόγο ένα νέο spin-off πήρε το πράσινο φως από το κανάλι το οποίο θα επικεντρωθεί στις νέες προκλήσεις των χαρακτήρων των Georgie (Μοντάνα Τζόρνταν) και Mandy (Έμιλι Οσμέντ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.