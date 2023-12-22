Τελευταίο εορταστικό επεισόδιο του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» σήμερα και ο Μάρκος Σεφερλής μαζί με τον Έκτορα Μποτρίνι αποχαιρετούν το 2023 με τέσσερις ξεχωριστούς καλεσμένους που γεμίζουν την κουζίνα με χορό και τραγούδι! Ο Νίκος Ζωιδάκης μαζί με την Ιωάννα Στρίγγα μαγειρεύουν για καλό σκοπό απέναντι στη Χαρά Βέρρα και τον Γιάννη Καψάλη.

Ο Νίκος Ζωιδάκης και η Ιωάννα Στρίγγα, πριν ξεκινήσουν τη μαγειρική, θα ζεστάνουν την ατμόσφαιρα με πολύ τραγούδι, χορό και μαντινάδες. Αμέσως μετά, ο Νίκος μπαίνει για πρώτη φορά στη ζωή του στην κουζίνα και με τις οδηγίες της Ιωάννας μαγειρεύει «ψαρονέφρι με μανιτάρια και σάλτσα μουστάρδας». Ο Μάρκος αποφασίζει να βοηθήσει τον Νίκο και τελικά το πιάτο θα αποδειχθεί άξιο των προσδοκιών της Ιωάννας.

Το χριστουγεννιάτικο κλίμα συνεχίζεται και σειρά παίρνουν η Χαρά Βέρρα και ο Γιάννης Καψάλης, οι οποίοι ξεσηκώνουν την κουζίνα, με τις υπέροχες φωνές και το κέφι που φέρνουν τα τραγούδια τους. Τόσο ο Γιάννης όσο και η Χαρά, πριν πάρουν θέση πίσω από τον πάγκο της κουζίνας, θα μας μιλήσουν για τα ωραία αλλά και για τα... ευτράπελα που τους έχουν συμβεί στις εμφανίσεις τους αλλά και για το πώς περνούν οι ίδιοι τα Χριστούγεννα. Ο Γιάννης ακούγοντας ευλαβικά τις οδηγίες της Χαράς μαγειρεύει «χιονισμένο ιμάμ τουρλουμπούκι».

Με το έπαθλο του νικητή του σημερινού επεισοδίου, συγκεντρώνεται το συνολικό ποσό των 10.000 ευρώ που θα δοθεί στο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

