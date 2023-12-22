Ο Μονομάχος παίρνει βαθιά ανάσα και ξεκινά το παιχνίδι - Δείτε το trailer

Ο Τάσος Κονταξής συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι και δείχνει να είναι συγκεντρωμένος στο στόχο του: να εξοντώσει τους 2 εναπομείναντες αντιπάλους του διεκδικώντας όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα! Άραγε, θα βγάλει ασπροπρόσωπο το γιο του που τον... εκπαίδευσε;

Δείτε το trailer:

Η Αργυρώ Τουαντζόγλου που κάθεται στη θέση 98, αναδεικνύεται η επόμενη Μονομάχος. Είναι συνταξιούχος δασκάλα και φανατική του απόλυτου τηλεπαιχνιδιού γνώσεων αφού είχε λάβει μέρος ξανά και πριν από 20 χρόνια. Μόνο που τότε την είχε κυριεύσει το άγχος και έχασε από την πρώτη ερώτηση. Το παιχνίδι ξεκινά και η Αργυρώ παίρνει μια βαθιά ανάσα με την ελπίδα να απαντήσει τουλάχιστον στην πρώτη ερώτηση αυτή τη φορά και να προστεθεί στη λίστα των μεγάλων νικητών!



Αξίζει να σημειωθεί ότι «Ο Μονομάχος» μέχρι στιγμής, έχει μοιράσει περισσότερα από 350.000 ευρώ!

