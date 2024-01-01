Το Steamboat Willie, μια ταινία μικρού μήκους της Disney του 1928, με τις πρώτες εκδοχές του Μίκυ και της Μίνι Μάους, έγραψε ιστορία στα κινούμενα σχέδια και πρόσφερε τεράστια επιτυχία στην εταιρεία.

Την 1η Ιανουαρίου 2024, τα πνευματικά δικαιώματα για τις απεικονίσεις του Steamboat Willie του Μίκυ Μάους και της Μίνι έληξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθιστώντας αυτές τις συγκεκριμένες πρώιμες αποδόσεις διαθέσιμες για δημόσια χρήση χωρίς άδεια ή πληρωμή. Ως αποτέλεσμα, οι καλλιτέχνες μπορούν πλέον να αναδημιουργούν και να επαναχρησιμοποιούν νόμιμα τις παραλλαγές του 1928 των εμβληματικών χαρακτήρων.

Ωστόσο, η Disney προειδοποίησε ότι οι πιο σύγχρονες εκδόσεις του Μίκυ εξακολουθούν να καλύπτονται από τα πνευματικά δικαιώματα. «Θα συνεχίσουμε, φυσικά, να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας στις πιο σύγχρονες εκδόσεις του Μίκυ Μάους και σε άλλα έργα που εξακολουθούν να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα», δήλωσε η εταιρεία.

Disney's earliest Mickey and Minnie Mouse enter public domain as US copyright expires https://t.co/4W5wFUIIhH — BBC News (World) (@BBCWorld) January 1, 2024

Η αμερικανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων αναφέρει ότι τα δικαιώματα σε χαρακτήρες μπορούν να διατηρηθούν για 95 χρόνια. Οι πρώιμες εκδοχές του Μίκυ και της Μίνι είναι μόνο δύο από τα έργα που εισέρχονται στο δημόσιο στις ΗΠΑ την Πρωτοχρονιά. Άλλες διάσημες ταινίες, βιβλία, μουσική και χαρακτήρες από το 1928 είναι πλέον, επίσης, διαθέσιμα στο αμερικανικό κοινό.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η βωβή ρομαντική κωμωδία «The Circus» του Τσάρλι Τσάπλιν, το βιβλίο «The House at Pooh Corner» του Άγγλου συγγραφέα A.A. Milne, το «Orlando» της Βιρτζίνια Γουλφ και το «Lady Chatterley's Lover» του D.H. Lawrence.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τους δικούς του κανόνες περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η Disney έχει αντιμετωπίσει την απώλεια των πνευματικών δικαιωμάτων επί των πρωτότυπων κινούμενων σχεδίων της αρκετές φορές στο παρελθόν.

Οι χαρακτήρες αναμενόταν για πρώτη φορά να περάσουν στον δημόσιο τομέα το 1984, αλλά το Κογκρέσο παράτεινε τη διάρκεια κατά 20 χρόνια. Πριν από την επόμενη ημερομηνία λήξης το 2004, ψηφίστηκε άλλη μια παράταση 20 ετών.

Οι προσπάθειες της Disney να προστατεύσει τους χαρακτήρες της οδήγησαν ακόμη και στο να ονομαστεί ο νόμος «νόμος για την προστασία του Μίκυ Μάους». Αλλά η στιγμή έφτασε επιτέλους...

Πηγή: skai.gr

