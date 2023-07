Wonka: Δείτε τον Hugh Grant ως Oompa Loompa στο νέο trailer της ταινίας

Πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή για τον 62χρονο ηθοποιό, ο οποίος είναι γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Notting Hill», «Love Actually» και «Bridget Jones's Diary»

Ο Hugh Grant εμφανίζεται για πρώτη φορά ως Oompa Loompa στο πρώτο επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Wonka». Η ταινία αφηγείται την ιστορία του εκκεντρικού σοκολατοποιού Willy Wonka, τον οποίο υποδύεται ο Αμερικανός σταρ Timothée Chalamet.

Η ταινία διαδραματίζεται πριν από τα εγκαίνια του διάσημου εργοστασίου σοκολάτας του. Στο τέλος του τρέιλερ, ο Wonka συναντά τον χαρακτήρα του Grant με τα πράσινα μαλλιά και το πορτοκαλί πρόσωπο, ο οποίος είναι παγιδευμένος σε ένα γυάλινο βάζο, αναφέροντας: «Ώστε, εσύ είσαι το αστείο ανθρωπάκι που με παρακολουθεί».

Αφού ο Wonka του Chalamet φαίνεται να μην γνωρίζει τους ανθρώπους από τη Loompaland, ο χαρακτήρας του Grant επιλέγει να φρεσκάρει τη μνήμη του παίζοντάς του μια μελωδία και αρχίζοντας να χορεύει.

Ο 27χρονος Chalamet, ο οποίος έγινε διάσημος στην ταινία «Call Me By Your Name» του 2017 και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στην ταινία «Dune», εμφανίζεται στο τρέιλερ με κόκκινο παλτό και καπέλο στην αρχή του ταξιδιού του Wonka για να γίνει ο διάσημος ζαχαροπλάστης. Περιγράφεται ως «κάτι σαν μάγος, εφευρέτης και σοκολατοποιός».

Πηγή: skai.gr

