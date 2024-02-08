Φιλίες στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη που ζηλεύουμε μέχρι σήμερα

Η φιλία είναι ένα θέμα που έχει «παίξει» σε αμέτρητες ταινίες και σειρές, σε όλη την κινηματογραφική ιστορία. Από συγκινητικές κωμωδίες μέχρι επικές περιπέτειες, η μικρή και η μεγάλη οθόνη έχουν αποτυπώσει μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες φιλίες, που έχουν συγκινήσει το κοινό παγκοσμίως.

Harry Potter, Ronald Weasley, Hermione Granger στο Harry Potter

Μπορεί να μην είμαι καθόλου φαν του Harry Potter, αλλά οφείλω να παραδεχτώ ότι η φιλία των τριών πρωταγωνιστών, είναι από τις πιο εμπνευσμένες στον κινηματογράφο. Ο δεσμός τους βασίζεται στην αφοσίωση, την εμπιστοσύνη και την κοινή αίσθηση της περιπέτειας. Υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον στις πιο δύσκολες στιγμές, συμπεριλαμβανομένης της μάχης ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις του Βόλντεμορτ. Μαζί, δείχνουν ότι η αληθινή φιλία μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο και ότι ακόμη και οι πιο απίθανοι φίλοι μπορούν να σχηματίσουν έναν άρρηκτο δεσμό!

Cher και Dionne στο Clueless

Η φιλία της Cher και της Dionne στην ταινία Clueless, είναι μια εμβληματική αναπαράσταση ενός ισχυρού δεσμού μεταξύ δύο έφηβων κοριτσιών. Η φιλία τους βασίζεται στις ομοιότητές τους και στην αγάπη τους για τη μόδα, αλλά πηγαίνει πέρα από αυτό. Υποστηρίζουν η μία την άλλη στο δράμα που ζουν στις σχέσεις τους, τα οικογενειακά ζητήματα και τις δυσκολίες του λυκείου. Η φιλία τους μας δείχνει ότι οι αληθινοί φίλοι σε αποδέχονται γι’ αυτό που είσαι και θα είναι πάντα εκεί για να σε σηκώσουν όταν το χρειάζεσαι περισσότερο. Η Cher και η Dionne μας εμπνέουν να είμαστε αληθινοί με τον εαυτό μας, να υπερασπιζόμαστε αυτά που πιστεύουμε και να εκτιμούμε τις σχέσεις που έχουμε με τους φίλους που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη.

Janis Ian και Damian στο Mean Girls

Το δυναμικό δίδυμο της Janis Ian και του Damian στην κλασική cult ταινία Mean Girls, είναι μια ξεκαρδιστική εκδοχή των φιλικών σχέσεων στο λύκειο. Η φιλία τους είναι αδιάσπαστη, με τα πειράγματά τους και τη γνήσια υποστήριξη του ενός προς τον άλλο. Και οι δύο κατανοούν τις προκλήσεις του λυκείου και την πίεση να προσαρμοστούν, αλλά η φιλία τους τους επιτρέπει να είναι ο εαυτός τους και να απορρίπτουν τα κοινωνικά πρότυπα. Ο δεσμός τους μας διδάσκει ότι οι αληθινοί φίλοι θα σταθούν στο πλευρό μας, ακόμη και όταν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε κόντρα στο δημοφιλές πλήθος. Η φιλία της Janis και του Damian είναι μια υπενθύμιση ότι η αυθεντικότητα και η αυτοαποδοχή είναι ζωτικής σημασίας σε κάθε φιλία. Δείχνει επίσης ότι μερικές φορές οι καλύτερες φιλίες έρχονται από απροσδόκητα μέρη!

Thelma και Louise στο Thelma & Louise

Η φιλία μεταξύ της Thelma και της Louise, είναι μια απόδειξη της δύναμης της γυναικείας φιλίας. Οι δύο γυναίκες ξεκινούν ένα οδικό ταξίδι που εξελίσσεται σε μια περιπέτεια που αλλάζει τη ζωή τους, αναδεικνύοντας την πίστη και την ακλόνητη υποστήριξή τους, η μία στην άλλη. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, απελευθερώνονται από τις κοινωνικές προσδοκίες και βρίσκουν την ενδυνάμωση στο δεσμό τους, επιλέγοντας τελικά να αντιμετωπίσουν τη μοίρα τους μαζί. Η φιλία αυτή, είναι μια υπενθύμιση ότι οι γυναίκες μπορούν να είναι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές η μία της άλλης και ότι οι αληθινοί φίλοι θα σταθούν στο πλευρό σου ό,τι κι αν συμβεί. Σε έναν κόσμο όπου οι γυναικείες φιλίες μπορεί συχνά να παρουσιάζονται ως ανταγωνιστικές ή ρηχές, η Thelma και η Louise αποτελούν ένα εμπνευσμένο παράδειγμα της δύναμης και του βάθους των αληθινών γυναικείων φιλικών σχέσεων.

Charlotte, Miranda, Samantha και Carrie στο Sex And The City

Η θρυλική αυτή φιλία, είναι ένα τέλειο παράδειγμα για το πώς οι φιλίες μπορούν να εξελιχθούν και να αντέξουν στο χρόνο. Οι τέσσερις γυναίκες στηρίζουν η μία την άλλη σε όλα τα σκαμπανεβάσματα της ζωής, από τις αλλαγές στην καριέρα, μέχρι τους χωρισμούς και όλα τα ενδιάμεσα. Ο δεσμός τους ενισχύεται από τις κοινές τους εμπειρίες, αλλά και από τις ξεχωριστές τους προσωπικότητες, που εξισορροπούν η μία την άλλη. Η φιλία αυτών των τεσσάρων γυναικών έχει εμπνεύσει αμέτρητους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο και μας υπενθυμίζει ότι οι αληθινοί φίλοι είναι εκεί για σένα στα δύσκολα και στα εύκολα.

Chandler, Monica, Rachel, Phoebe, Joey και Ross στα Friends

Θα κλείσω με την αγαπημένη μου παρέα και μια φιλία που σίγουρα ζηλεύω πολύ! Είναι μία από τις πρώτες παρέες που σκέφτεσαι, όταν αναρωτιέσαι πώς θα ήταν να είσαι μέλος μιας μεγάλης παρέας, να μαζεύεστε σε σπίτια, να παίζετε επιτραπέζια, να μπλέκεστε συνεχώς σε περιπέτειες και φυσικά να μεγαλώνετε μαζι. Αυτοί οι 6 άνθρωποι ήταν πραγματικά “όλοι για έναν και ένας για όλους” και η αγάπη και η στήριξη που υπήρχε ανάμεσά τους, είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο σπουδαία πράγματα που είχαν. Έζησαν μαζί όλες τις εμπειρίες που άλλαξαν τις ζωές τους και μπροστά στα μάτια μας δημιούργησαν τις πιο νοσταλγικές αναμνήσεις. Ο καθένας με τη μοναδική του προσωπικότητα, μας έδειξε ότι μπορείς να βρεις την πραγματική φιλία, από τη μια στιγμή στην άλλη!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.