Μακριά από παιδιά, του Γιωργή Τσουρή στο Θέατρο Ιλίσια

Το τελευταίο έργο του Γιωργή Τσουρή, «Μακριά Από Παιδιά», μετά από την ενθουσιώδη υποδοχή από κοινό και κριτικούς, ολοκλήρωσε ήδη 120 Sold Out παραστάσεις, και μετακομίζει, λόγω μεγάλης ζήτησης, στην Κεντρική σκηνή του Θεάτρου Ιλίσια. Μετά από μια τραυματική απώλεια, ο Τάσος και η σύζυγός του Όλγα εγκαταλείπουν το παλιό τους διαμέρισμα και μετακομίζουν στο νέο τους σπίτι. Καθώς προσπαθούν να προσαρμοστούν στην νέα πραγματικότητα, οι διαφωνίες και οι ανελέητες συγκρούσεις μεταξύ τους πυκνώνουν συνεχώς, και τα ψέματα που τους απομακρύνουν, βαθαίνουν όλο και πιο πολύ, ενώ στο σπίτι φιλοξενούν για λίγες μέρες και την ιδιόρρυθμη μητέρα του Τάσου. Ένας ξάδελφος και ένας διακοσμητής (interior designer), συμπληρώνουν τους χαρακτήρες αυτής της απρόσμενης αλλά και πολύ οικείας ιστορίας, στην οποία τίποτα δεν είναι αυτό που αρχικά φαίνεται.

Παίζουν: Γιωργής Τσουρής, Ελεάνα Καυκαλά, Σταύρος Μαρκάλας, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Χριστίνα Τσάφου

Παραστάσεις: Από 9 Φεβρουαρίου 2024. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 18:00

Εισιτήρια: Από 13€. Προπώληση: more.com.

Θέατρο Ιλίσια, Παπαδιαμαντοπούλου 4,Ιλίσια, Αθήνα. Τηλέφωνο: 2107210045 | https://theatroilisia.gr

Curtis Lundy Quartet feat. Craig Handy

Ο μοναδικός μπασίστας, συνθέτης κι ενορχηστρωτής Curtis Lundy έρχεται στο Half Note Jazz Club, για τέσσερις βραδιές, από Παρασκευή 9 έως και Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου. Βγαλμένος από τα καλύτερα χρόνια της straight ahead ή της hard bop σχολής της jazz – είναι χωρίς αμφιβολία, ένας από πιο εμβληματικούς και περιζήτητους μουσικούς της σύγχρονης jazz σκηνής και του αυτοσχεδιασμού. Στις συναυλίες του Curtis στην Αθήνα και το Half Note , θα βρίσκεται πλάι του ο εξαιρετικός τενόρος σαξοφωνίστας Craig Handy.

Παρασκευή 9/10 22:30, Σάββατο 10/2 22:30, Κυριακή 11/2 21:30 και Δευτέρα 12/2 21:00

Εισιτήρια: Από 20€. Προπώληση: more.com

Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Αθήνα. Τηλ; 21 0921 3310

Γη και φως: Έκθεση του Γερμανού γλύπτη Ingbert Brunk στην αίθουσα τέχνης artworx

Η δική του πατρίδα είναι το μάρμαρο της Νάξου. Η απαστράπτουσα και πολύχρωμη κρυσταλίνα. Αυτό το υλικό μάγεψε τον Γερμανό γλύπτη Ingbert Brunk, που επέλεξε να ζει τα τελευταία σαράντα χρόνια στη Νάξο και να δουλεύει αποκλειστικά με το μάρμαρο της. Η αίθουσα τέχνης artworx στην Κηφισιά, εγκαινιάζει την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, παρουσία του καλλιτέχνη, την ατομική του έκθεση με τίτλο «Γη και φως». Στην έκθεση, ο καλιτέχνης παρουσιάζει κάποια από τα κλασικά του έργα καθώς και πρόσφατες δημιουργίες. Μικρά αριστουργήματα σε λιτές γραμμές, υλικά αντικείμενα που έχουν χάσει το βάρος και τον όγκο τους. Έργα που εκμπέμπουν φως.

Διάρκεια Έκθεσης: 9 Φεβρουαρίου ως 9 Μαρτίου 2024 | Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 9 φεβρουαρίου 2024, (18:00-21:00)

Ωράριο: Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 11:00 – 20:00. Τετάρτη/Σάββατο: 10:00 – 16:00

artworx: Κολοκοτρώνη 1, Κηφισιά (1ος όροφος), τηλ. 2106236721

