Αποθέωση και συγκίνηση για τον Τζόνι Ντεπ στις Κάννες: «Δεν έφυγα ποτέ» (βίντεο-φωτογραφίες)

Συγκινητική και ενθουσιώδη υποδοχή επιφύλαξε χθες το κοινό στον διάσημο ηθοποιό Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp), ο οποίος εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας "Jeanne Du Barry" κατά την έναρξη του φεστιβάλ των Καννών.

Ο Ντεπ επέστρεψε στο κόκκινο χαλί μετά την πολύκροτη δίκη με την πρώην σύζυγο του Άμπερ Χερντ (Amber Heard) και ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος καθώς το κοινό ξέσπασε σε ένα παρατεταμένο 7λεπτο χειροκρότημα για την ερμηνεία του ως βασιλιάς Λουδοβίκος XV στην ταινία.

Johnny Depp receives seven-minute standing ovation at #Cannes2023 following the premiere of ‘Jeanne du Barry.’ pic.twitter.com/XXdJ6YdaYz