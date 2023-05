Johnny Depp: Θα σκηνοθετήσει την ταινία «Modigliani» με πρωταγωνιστές τους Al Pacino και Riccardo Scamarcio

Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της ταινίας «Jeanne du Barry» στο Φεστιβάλ των Καννών, ο Τζόνι Ντεπ επιστρέφει ως σκηνοθέτης αυτή τη φορά για το «Modigliani», ένα βιογραφικό δράμα για τον Ιταλό καλλιτέχνη Αμεντέο Μοντιλιάνι.

Θα πρωταγωνιστήσουν ο Ιταλός σταρ Ρικάρντο Σκαμάρτσιο στον ομώνυμο ρόλο, ο βραβευμένος με Σεζάρ Πιερ Νινέι και ο εμβληματικός ηθοποιός Αλ Πατσίνο, ο οποίος θα αναλάβει και τον ρόλο του παραγωγού μαζί με τον Μπάρρυ Ναβίντι. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη συνεργασία του Πατσίνο με τον Τζόνι Ντεπ μετά την ταινία «Donnie Brasco» του 1997.

Al Pacino to Star in Johnny Depp’s Amedeo Modigliani Biopic https://t.co/7QqmPIs7dQ

Βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Ντέννις Μακιντάιρ, η ταινία θα αφηγηθεί την ιστορία του διάσημου καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Παρίσι το 1916. Σύμφωνα με το «Deadline», τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στη Βουδαπέστη το φθινόπωρο και το υπόλοιπο κάστινγκ βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Το απίστευτο καστ, σε συνδυασμό με το όραμα, το πνεύμα και την ευαισθησία που ξέρω ότι ο Τζόνι θα φέρει πίσω από την κάμερα, θα κάνουν ένα όνειρο πραγματικότητα», δήλωσε ο Ναβίντι.

Johnny Depp Sets Cast For His Modigliani Biopic With Riccardo Scamarcio, Pierre Niney & Al Pacino Starring; The Veterans Launches Sales For Cannes Market ... https://t.co/aLc02B0ofx pic.twitter.com/08BULcG2Sk