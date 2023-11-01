Λογαριασμός
Βίντεο backstage: Ο Τζακ Νίκολσον προετοιμάζεται για την διάσημη σκηνή με το τσεκούρι στη Λάμψη 

Πώς γυρίστηκε μία από τις αναγνωρίσιμες σκηνές στον παγκόσμιο κινηματογράφο

τζακ νικολσον λαμψη

Ενας από τους εμβληματικότερους ρόλους του Τζακ Νίκολσον (Jack Nicholson) είναι μέχρι σήμερα αυτός του ψυχοπαθή επιστάτη ξενοδοχείου Τζακ Τόρανς, στην  Λάμψη -  μία από τις σπουδαιότερες ταινίες τρόμου όλων των εποχών και ένα από τα αριστουργήματα του Κούμπρικ. 

Η σκηνή με τον Νίκολσον να κυνηγά τη γυναίκα του και να διαλύει την πόρτα του ξενοδοχείου με ένα τσεκούρι – ενώ έχει κυριολεκτικά το μάτι του «τρελού» - είναι μία από τις αναγνωρίσιμες στον παγκόσμιο κινηματογράφο. 

Δείτε το βίντεο backstage από το πώς ο μοναδικός ηθοποιός «προετοιμάζεται» για την διάσημη σκηνή. 

Στην ταινία τρόμου του 1980, ο Τζακ Τόρανς (που υποδύεται ο Νίκολσον) αφού σπάει την πόρτα του μπάνιου για να επιτεθεί στη γυναίκα του, λέει τη διάσημη ατάκα της ταινίας, «Here’s Johnny!» (Εδώ είναι και ο Τζόνι!). 

TAGS: Κινηματογράφος
