Ενας από τους εμβληματικότερους ρόλους του Τζακ Νίκολσον (Jack Nicholson) είναι μέχρι σήμερα αυτός του ψυχοπαθή επιστάτη ξενοδοχείου Τζακ Τόρανς, στην Λάμψη - μία από τις σπουδαιότερες ταινίες τρόμου όλων των εποχών και ένα από τα αριστουργήματα του Κούμπρικ.

Η σκηνή με τον Νίκολσον να κυνηγά τη γυναίκα του και να διαλύει την πόρτα του ξενοδοχείου με ένα τσεκούρι – ενώ έχει κυριολεκτικά το μάτι του «τρελού» - είναι μία από τις αναγνωρίσιμες στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Δείτε το βίντεο backstage από το πώς ο μοναδικός ηθοποιός «προετοιμάζεται» για την διάσημη σκηνή.

Jack Nicholson prepares for his famous axe scene in ‘The Shining’ (1980) pic.twitter.com/onDF3d21Ax — Historic Vids (@historyinmemes) November 1, 2023

Στην ταινία τρόμου του 1980, ο Τζακ Τόρανς (που υποδύεται ο Νίκολσον) αφού σπάει την πόρτα του μπάνιου για να επιτεθεί στη γυναίκα του, λέει τη διάσημη ατάκα της ταινίας, «Here’s Johnny!» (Εδώ είναι και ο Τζόνι!).

