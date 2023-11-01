Η «μάχη» για το καλό και το κακό camp ξεκινά απόψε στις 22.20 στον ΣΚΑΪ! Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα υποδέχονται τους Celebrities σε μία νέα αποστολή για όσους δεν φοβούνται τα ύψη.

Δείτε το trailer:

Όσοι θέλουν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις παροχές του καλού camp, πρέπει να σκαρφαλώσουν σε μια κατασκευή ύψους 45 μέτρων, να μαζέψουν όλες τις σημαίες που θα βρουν στο δρόμο τους και, φτάνοντας στην κορυφή, να… βουτήξουν στο κενό! Ποια celebrity δεν θα αντέξει και θα βάλει τα κλάματα κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας; Οι παροχές αυξάνονται στο καλό camp. Οι Κίτρινοι θα καταφέρουν να παραμείνουν εκεί ή οι Πράσινοι θα το πάρουν πίσω;

Ξεκαρδιστικές σκηνές στο εργοστάσιο του «I'M A CELEBRITY GET ME OUT OF HERE». Οι παίκτες θα πρέπει να… πιάσουν βάρδια και να φέρουν σε πέρας τρεις απίθανες δοκιμασίες: Να βάλουν όσα περισσότερα μανταλάκια μπορούν στο πρόσωπό τους, να φυσήξουν μπαλάκια του πινγκ πονγκ έχοντας ένα καλσόν στο κεφάλι τους και τέλος να σπάσουν όσα περισσότερα αυγά μπορούν με το κεφάλι τους και μόνο. Ως ανταμοιβή για το… μεροκάματο, ένα καραόκε πάρτι τους περιμένει στο camp, με τον Γιώργο Λιανό και την Καλομοίρα να συμμετέχουν.

Η δοκιμασία για φιλανθρωπικό σκοπό μόνο εύκολη δεν είναι. Οι παίκτες πρέπει να λύσουν ένα παζλ ξαπλωμένοι σε ένα γυάλινο κουτί. Μόνο που δεν θα είναι μόνοι τους! Ένας τροχός κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις γι’ αυτούς. Καθετί που η τύχη φέρνει προστίθεται αυτόματα στο κουτί τους και δυστυχώς γι' αυτούς κινείται! Ποια celebrity δεν θα αντέξει τη δοκιμασία και θα αναφωνήσει «I’M A CELEBRITY GET ME OUT OF HERE»;

