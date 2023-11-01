Netflix: Οι σειρές και οι ταινίες που θα δούμε τον Νοέμβριο

Ταινίες – αποκάλυψη για την φετινή χρονιά, αποκαλυπτικά ντοκιμαντέρ, ταινίες βασισμένες σε βιβλία που αγαπήσαμε, ξεκαρδιστικές κωμωδίες και ανατριχιαστικά θρίλερ, animation για όλη την οικογένεια, οι νέοι κύκλοι των αγαπημένων μας σειρών, αλλά και ολοκαίνουριες τηλεοπτικές παραγωγές θα βρίσκονται στο εμπλουτισμένο πρόγραμμα του Netflix για αυτό τον Νοέμβριο!

Όλο το φως που δεν μπορούμε να δούμε

Το καθηλωτικό πολεμικό μυθιστόρημα του Anthony Doerr μεταφέρεται στην μικρή οθόνη, σε ένα πολλά υποσχόμενο Netflix Original. Η σειρά επικεντρώνεται στην ιστορία δύο χαρακτήρων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την εισβολή των Ναζί στο Παρίσι. Μια νεαρή τυφλή Γαλλίδα, η Marie-Laure, που βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι του θείου της και τον Werner, ο οποίος στρατολογείται στο γερμανικό στρατό. Το καστ πλαισιώνουν οι Aria Mia Loberti, Mark Ruffalo και Hugh Laurie.

Διαθέσιμη από 2 Νοεμβρίου

Nyad

Μια από τις πολυαναμενόμενες παραγωγές του Netflix, το Nyad είναι μια πραγματική ιστορία θέλησης και δύναμης. Σε ηλικία 60 ετών η αθλήτρια κολύμβησης Diana Nyad, αποφασίζει να πραγματοποιήσει το όνειρο της ζωής της με την βοήθεια της προπονήτριας και καλύτερής της φίλης· να διασχίσει κολυμπώντας την απόσταση μεταξύ Κούβας και Φλόριντα. Η Jodie Foster και η Anette Benning πρωταγωνιστούν στο νέο biopic.

Διαθέσιμη από 3 Νοεμβρίου

Sly

Ένα ντοκιμαντέρ για την επεισοδιακή ζωή του Ρόκι, του Sylvester Stalone. Στο Sly, ο ζωντανός θρύλος του κινηματογράφου, ξεδιπλώνει τον μίτο της ζωής του, θυμάται ένδοξες, αλλά και δύσκολες στιγμές που τον καθόρισαν σαν χαρακτήρα και ως ηθοποιό. Από τις αντίξοες συνθήκες των παιδικών χρόνων, έως την κορυφή του Holywοοd.

Διαθέσιμο από 3 Νοεμβρίου

The Crown – Α’ Μέρος της 6ης Σεζόν

Η σειρά της πολυτάραχης ζωής της βρετανικής βασιλικής οικογένειας φτάνει στο τέλος της. Με την πλοκή να ακολουθεί το διαζύγιο Καρόλου και Νταϊάνα, την ακόλουθη γνωριμία και σχέση της Πριγκίπισας με τον Ντόντι Φαγιέντ, έως και τον τραγικό θάνατό της, η τελευταία σεζόν έπεται να είναι κάτι παραπάνω από καθηλωτική.

Το Α’ Μέρος της 6ης Σεζόν θα είναι διαθέσιμο από 16 Νοεμβρίου

