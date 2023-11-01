Ο Μονομάχος: Η μονομάχος προειδοποιεί πως δε φοβάται και είναι έτοιμη για μονομαχία... μέχρι τέλους - Δείτε το trailer

Ο Χρήστος Φερεντίνος καλωσορίζει την Αναστασία Ρακιντζίδου που συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι και είναι αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τέλους.

Στο σημερινό επεισόδιο η αγωνία κορυφώνεται από την αρχή, αφού η σχεδιάστρια κοσμημάτων καλείται να βγάλει εκτός μάχης τους 8 αντιπάλους που παραμένουν «ζωντανοί» και παλεύουν απέναντί της. Η ίδια δηλώνει πως: «Δεν φοβάμαι τίποτα» και είναι πανέτοιμη να μονομαχήσει! Η Αναστασία, αν και ξεκινά δυναμικά, στην 3η ερώτηση δυσκολεύεται και ρισκάρει.



Επόμενος Μονομάχος αναδεικνύεται ο Δημήτρης Σαββίδης που κάθεται στη θέση 62. Είναι φοιτητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών, έχει δικό του e-shop, αγαπά τα ταξίδια γιατί θέλει να γνωρίζει νέες κουλτούρες και στόχος του είναι να κάνει ένα ακόμη. Μάλιστα, στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων, δεν πήγε μόνος του αλλά με τη μητέρα του η οποία δεν κατάφερε να φύγει με γεμάτο τον... λογαριασμό της. Άραγε, θα τα πάει καλύτερα από εκείνη για να καταφέρει να πραγματοποιήσει ένα ακόμα ταξίδι;

Η συνέχεια σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ!

