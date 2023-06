Τρεις νέες κατηγορίες προστέθηκαν στα μουσικά βραβεία Grammy

Η Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης προσθέτει τρεις νέες κατηγορίες βραβείων Grammy εντείνοντας την προσπάθεια για συμπερίληψη στη μουσική βιομηχανία.

Ο οργανισμός ανακοίνωσε με δελτίο Τύπου ότι η 66η τελετή απονομής των βραβείων θα περιλαμβάνει τις νέες κατηγορίες Καλύτερη Ερμηνεία Αφρικανικής Μουσικής, Καλύτερο Εναλλακτικό Άλμπουμ Τζαζ και Καλύτερη Ηχογράφηση Χορευτικής Ποπ.

