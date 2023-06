Ben Stiller-Christine Taylor: Εμφανίστηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Tribeca με την κόρη τους

Ο Μπεν Στίλερ και η Κριστίν Τέιλορ έκαναν εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα 2023 μαζί με την 21χρονη κόρη τους, Έλα Στίλερ. Η οικογένεια παρευρέθηκε στο Φεστιβάλ για την πρεμιέρα της ταινίας μικρού μήκους «Let Liv» σε σκηνοθεσία της Έρικα Ρόουζ και σενάριο της Ολίβια Λεβίν, με πρωταγωνίστριες την Κριστίν Τέιλορ και Λεβίν Ροζάλαϊν Έλμπεϊ.

Η ταινία «Let Liv» αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής αλκοολικής γυναίκας που αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το παρελθόν της, όταν συναντά τη μητέρα της, με την οποία δεν διατηρεί σχέσεις.

Ο Στίλερ και η Τέιλορ παντρεύτηκαν το 2000, αλλά χώρισαν το 2017. Λίγα χρόνια αργότερα, όμως, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το ζευγάρι συμφιλιώθηκε.

