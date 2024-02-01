Μάρκος Σεφερλής at the theatre: Η μεγάλη του γέλιου σχολή - Δείτε το trailer

Κάθε Παρασκευή βράδυ, φέρνει το γέλιο στον ΣΚΑΪ μέσα από τις επιτυχημένες, θεατρικές παραστάσεις του. Ο Μάρκος Σεφερλής αυτή την Παρασκευή στις 21.00, γίνεται καθηγητής, στη «Μεγάλη του Γέλιου Σχολή».

Μαθήματα παραδίδουν: ένας Έλληνας showman που ερμηνεύει μεγάλες επιτυχίες του. Ένας αιώνιος μαθητής, που παρά τις πιέσεις του πατέρα του να τελειώσει το Λύκειο, επιμένει να γίνει star, παίρνοντας μέρος σε όλες σχεδόν τις τηλεοπτικές εκπομπές.

Μία καμαριέρα, που παγιδεύει έναν ισχυρό άντρα στη σουίτα ενός πολυτελούς ξενοδοχείου. Δύο γυναίκες που αναστατώνουν μία ολόκληρη παραλία προκειμένου να απολαύσουν το μπάνιο τους. Δύο άντρες, που για να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα, κάνουν τους κομπάρσους σε μία διαφήμιση για καραβίδες. Και μια όμορφη Τουρκάλα που ζωντανεύει την πιο σημαντική σκηνή από το «Χίλιες και μία Νύχτες».

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Mάρκος Σεφερλής, Βασιλική Αγγελή, Γιάννης Καπετάνιος, Γιώργος Πετρόχειλος, Αρετή Ζαχαριάδου, Στέλιος Κρητικός



ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ AT THE THEATRE

Κάθε Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

