Τον Ιούνιο θα κυκλοφορήσουν τα απομνημονεύματα του Geezer Butler των Black Sabbath

Ο Γκίζερ Μπάτλερ των Black Sabbath θα κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Into The Void - From Birth to Black Sabbath - and Beyond» τον Ιούνιο.

Ο μπασίστας, συνιδρυτής και βασικός στιχουργός των Black Sabbath ανακοίνωσε ότι γράφει τα απομνημονεύματά του το 2021 δηλώνοντας στο cleveland.com: «Όταν πέθαναν οι γονείς μου, πάντα ευχόμουν να τους είχα ζητήσει να μάθω πολλά περισσότερα πράγματα για εκείνους από ό,σα γνώριζα... Άρχισα να γράφω τα απομνημονεύματά μου για να τα διαβάσουν τα εγγόνια μου και ήταν διασκεδαστικό να επαναφέρω τα παλιά χρόνια, το πώς μεγάλωσα στο Μπέρμιγχαμ και όλα αυτά».

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 8 Ιουνίου από τον εκδοτικό οίκο HarperCollins.

«Με πωλήσεις δίσκων πάνω από 70 εκατομμύρια οι πρωτοπόροι του heavy metal Black Sabbath είναι ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα όλων των εποχών. Από την αρχή, ο Γκίζερ Μπάτλερ ήταν στο επίκεντρο της επιτυχίας τους, καθώς ήταν το μπάσο πίσω από τον ξεχωριστό ήχο τους και έγραψε τους στίχους που είχαν τόσο μεγάλη απήχηση σε θαυμαστές τους σε όλο τον κόσμο» αναφέρεται στην ανακοίνωση του HarperCollins.

Το «Into The Void» είναι το τρίτο βιβλίο που γράφεται από μέλος της κλασικής, αρχικής σύνθεσης των Black Sabbath. Τα απομνημονεύματα του Όζι Όσμπορν «I Am Ozzy» κυκλοφόρησαν το 2009 και το 2011 εκδόθηκε το αυτοβιογραφικό βιβλίο του Τόνι Αϊόμι «Iron Man: My Journey through Heaven and Hell with Black Sabbath».

