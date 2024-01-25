Ο Thom Yorke των «Radiohead» έγραψε τη μουσική για την ταινία «Confidenza»

Ο Τομ Γιορκ των Radiohead ανακοίνωσε ότι συνέθεσε τη μουσική για τη νέα ταινία του Ντανιέλε Λουκέτι, «Confidenza».

Η ταινία είναι μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος του Ντομένικο Σταρνόνε του 2019. Με πρωταγωνιστές τους ‘Ελιο Τζερμάνο, Ιζαμπέλα Φεράρι, Βικτόρια Πουτσίνι επικεντρώνεται γύρω από τη σχέση ενός δασκάλου που ονομάζεται Πιέτρο και της πρώην μαθήτριάς του, Τερέζα.

Ο Λουκέτι είναι περισσότερο γνωστός για το έργο του σε ταινίες που έχουν εισπράξει εγκωμιαστικές κριτικές, μεταξύ άλλων, «The Yes Man και «The Ties». Σκηνοθέτησε επίσης την τρίτη σεζόν της ιταλικής δραματικής σειράς του HBO «My Brilliant Friend».

Η ταινία «Confidenza» πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ αργότερα αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν έχει αποκαλυφθεί η ημερομηνία κυκλοφορίας στους κινηματογράφους.

Το 2018, ο Τομ Γιορκ συνέθεσε τη μουσική για το ριμέικ του «Suspiria» του Λούκα Γκουαντανίνο. Ένα χρόνο αργότερα, συνεργάστηκε για το τραγούδι «Daily Battles» από το soundtrack για το αστυνομικό δράμα «Motherless Brooklyn» του Έντουαρντ Νόρτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

