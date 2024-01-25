Μετά την μεγάλη νίκη της Δήμητρας Αναγνωστάκη, επόμενη Μονομάχος είναι η Χρυσάνθη Παρτσανάκη από τη θέση 7. Η μεταφράστρια κειμένων και διερμηνέας ξεκινάει το παιχνίδι με το επιφώνημα «ωχ», όπως ακριβώς έκανε η προκάτοχος της ευελπιστώντας έτσι να έχει την ίδια τύχη! Σε μία μόλις ερώτηση βγάζει εκτός μάχης σχεδόν τους μισούς της αντιπάλους. Σύντομα όμως, η τύχη θα δοκιμάσει τις αντοχές της...

Ο Νίκος Δημητρακόπουλος από τη θέση 80, βρίσκεται στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων από την αρχή και τώρα ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Ο προπονητής Tae Kwon Do δείχνει να τα πηγαίνει αρκετά καλά και με ψυχραιμία είναι αποφασισμένος να φύγει ως νικητής.

