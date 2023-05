Tom Hanks: Θα ήθελε τον Idris Elba στον ρόλο του James Bond

Ο Τομ Χανκς αποκάλυψε τον ηθοποιό που θα ήθελε περισσότερο να πρωταγωνιστήσει ως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Η αναζήτηση για τον νέο πράκτορα 007 βρίσκεται σε εξέλιξη, με αμέτρητους ηθοποιούς να φημολογούνται ως οι επόμενοι στη σειρά που θα υποδυθούν τον εμβληματικό Βρετανό κατάσκοπο.

Ο Αμερικανός ηθοποιός ανέφερε ποιος πιστεύει ότι πρέπει να αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ στην κινηματογραφική σειρά, είπε συγκεκριμένα ότι ο Ίντρις Έλμπα είναι εκείνος που ταιριάζει περισσότερο στον ρόλο.

«Καταλάβετε αυτό» σημείωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο BBC την περασμένη εβδομάδα. «Ο Τζέιμς Μποντ έχει άδεια να σκοτώνει. Θα έδινα αυτή την άδεια στον Ίντρις Έλμπα με βάση το έργο που έχω δει να κάνει».

Από τότε που ανακοινώθηκε ότι το «No Time To Die» (2021) θα ήταν η τελευταία ταινία του Μποντ, στην οποία θα εμφανιστεί ο Κρεγκ ως ο ομώνυμος πρωταγωνιστής, ο Έλμπα ήταν μεταξύ των κορυφαίων ονομάτων που φημολογούνται ότι θα αναλάβουν τον ρόλο.

