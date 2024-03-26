Με συμβολική τιμή εισιτηρίου τα 3 ευρώ, οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ελληνικές ταινίες πρόσφατης παραγωγής στις κινηματογραφικές αίθουσες της χώρας, συμμετέχοντας στην Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου που θα εορταστεί σήμερα, 26 Μαρτίου.

Με στόχο να ενισχυθούν τόσο οι ελληνικές ταινίες όσο και οι αίθουσες της χώρας, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) «τρέχει» τη συγκεκριμένη δράση, υλοποιώντας έναν από τους βασικούς του στόχους: την προβολή και προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Το ακριβές πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει ελληνικές ταινίες των τελευταίων τεσσάρων ετών, μυθοπλασίας, μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, καθώς και ταινίες που είχαν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Covid.

Οι προβολές θα γίνουν σε 55 αίθουσες σε όλη τη χώρα και παίρνουν μέρος 28 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Πληροφορίες για την Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου και στους ακόλουθους συνδέσμους:-

https://www.facebook.com/GRcinemaday

www.instagram.com/grcinemaday

Όλες οι ταινίες που παίζουν στην Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου:

2 χλμ. Από Το Σπίτι

18

Αγία Έμυ

ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η Ιστορία μιας Επανάστασης (*Να Κοιμάμαι στο Στήθος του…)

Άκουσέ με

Άνεμος Ελευθερίας 1821

Ο Άνθρωπος του Θεού

Απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη

Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης

Η Βοή του Κόσμου

Διάκος, ο Ηρωομάρτυς

Εκεί που Ζούμε

Έμμονες Ώρες στον Τόπο της Πραγματικότητας

Εξέλιξη

Επιχείρηση Άστρο

Θόδωρος Αγγελόπουλος – Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Καθένας και η Μουσική του

Ίχνη στο Χώμα που τα Έσβησε η Θάλασσα

Ο Καπετάν Μιχάλης

Μέσα από το Τζάμι, Τρεις Πράξεις

Μήλα

Μια Μέρα στη Σαγκάη

Μινόρε

Μπάσταρδα

Ξεριζωμένοι

Οι Οργανοποιοί των Εξαρχείων

Πέντε Το Ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης

Πίσω από τις Θημωνιές

Η Προκυμαία

Πρόστιμο

Φόνισσα

Arcadia 1900, Champagne d’ Orient

Animal

Black Stone

Broadway

Digger

Guest Star

Mauthausen

Tranzit

